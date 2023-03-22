https://ria.ru/20230322/napadenie-1859782322.html

МИД осудил нападение на китайский рудник в ЦАР

МИД осудил нападение на китайский рудник в ЦАР - РИА Новости, 22.03.2023

МИД осудил нападение на китайский рудник в ЦАР

Россия решительно осуждает преступные действия боевиков в Центральноафриканской республике, напавших на китайскую частную компанию Gold Cost Group, работающую в РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:22

2023-03-22T14:22

2023-03-22T14:22

китай

в мире

цар

мария захарова

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия решительно осуждает преступные действия боевиков в Центральноафриканской республике, напавших на китайскую частную компанию Gold Cost Group, работающую в сфере золотодобычи, и надеется, что виновные будут установлены и понесут наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье мэр города Бамбари Абель Матчипата сообщил РИА Новости, что по меньшей мере девять граждан Китая погибли, еще двое пострадали в результате нападения вооруженных лиц на рудник по добыче золота китайской горнодобывающей компании Gold Cost Group на юге центральной части ЦАР. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал строго и в соответствии с законом наказать виновных в нападении на китайских граждан, сообщило в понедельник министерство иностранных дел Китая. "Все политические силы ЦАР склонны связывать это нападение с продолжающимися действиями боевиков различных незаконных вооруженных формирований (НВФ) – от организованных группировок в составе "Коалиции патриотов за перемены" до мелких разрозненных криминальных групп, орудующих самостоятельно... Решительно осуждаем преступные действия боевиков НВФ, жертвами которых становятся мирные жители. Надеемся, что виновные в этой варварской акции будут установлены и понесут заслуженное наказание. Выражаем наши искренние соболезнования китайской стороне и семьям погибших", - заявила Захарова, комментарий которой опубликован на сайте МИД РФ. Она напомнила также, что это далеко не первый подобный случай бандитских вылазок против иностранцев в ЦАР. В марте в префектуре Нана-Мамбере были похищены трое граждан Китая. 16 декабря 2022 года в Банги было совершено покушение на генерального директора действующей в ЦАР российской компании "Русский дом" гражданина России Дмитрия Сытого. 30 июля 2018 года недалеко от города Сибю погибли три российских журналиста.

https://ria.ru/20230222/boevik-1853758451.html

https://ria.ru/20230308/tsar-1856592286.html

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китай, в мире, цар, мария захарова, россия, си цзиньпин