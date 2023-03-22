https://ria.ru/20230322/naemniki-1859703858.html

СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине

СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине - РИА Новости, 22.03.2023

СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине

Следственный комитет России и ФСБ РФ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков, сообщили... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:47

2023-03-22T10:47

2023-03-22T11:04

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следственный комитет России и ФСБ РФ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ."По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. На сегодняшний день в рамках сотрудничества выработаны меры, направленные на эффективную реализацию стоящих перед ведомствами задач на данном участке", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230317/naemniki-1858579945.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр