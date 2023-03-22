https://ria.ru/20230322/naemniki-1859703858.html
СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине
СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине
Следственный комитет России и ФСБ РФ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков, сообщили... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:47
2023-03-22T10:47
2023-03-22T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следственный комитет России и ФСБ РФ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ."По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. На сегодняшний день в рамках сотрудничества выработаны меры, направленные на эффективную реализацию стоящих перед ведомствами задач на данном участке", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230317/naemniki-1858579945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине
СК и ФСБ сформировали группу по расследованию фактов вербовки наемников на Украине