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СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 22.03.2023 (обновлено: 11:04 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/naemniki-1859703858.html
СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине
СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине - РИА Новости, 22.03.2023
СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине
Следственный комитет России и ФСБ РФ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков, сообщили... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:47
2023-03-22T11:04
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следственный комитет России и ФСБ РФ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ."По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. На сегодняшний день в рамках сотрудничества выработаны меры, направленные на эффективную реализацию стоящих перед ведомствами задач на данном участке", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230317/naemniki-1858579945.html
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происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК и ФСБ будут расследовать вербовку наемников на Украине

СК и ФСБ сформировали группу по расследованию фактов вербовки наемников на Украине

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Следственный комитет России и ФСБ РФ сформировали рабочую группу для расследования фактов вербовки и участия наёмников на стороне украинских боевиков, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
"По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. На сегодняшний день в рамках сотрудничества выработаны меры, направленные на эффективную реализацию стоящих перед ведомствами задач на данном участке", - сказали в ведомстве.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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