Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ
Правительство Молдавии отозвало представителя страны в департаменте экономики СНГ
© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Молдавия отзывает своего представителя в департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства республики.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы о вступлении Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
"Прошу проголосовать за отзыв Теодора Иову с должности замглавы – начальника отдела Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ", - сказал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в ходе заседания правительства, которое транслировалось в прямом эфире онлайн-каналом Rlive.
Глава внешнеполитического ведомства не уточнил причины отзыва чиновника.
Ранее парламент Молдавии отозвал своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ. Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которая контролирует практически все институты власти в республике, неоднократно высказывались за выход Кишинева из Содружества.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.