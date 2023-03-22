https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859740434.html

Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ

Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ - РИА Новости, 22.03.2023

Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ

Молдавия отзывает своего представителя в департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, соответствующее решение было принято в среду... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:17

2023-03-22T12:17

2023-03-22T12:17

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КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Молдавия отзывает своего представителя в департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства республики. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы о вступлении Молдавии в Евросоюз до 2030 года. "Прошу проголосовать за отзыв Теодора Иову с должности замглавы – начальника отдела Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ", - сказал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в ходе заседания правительства, которое транслировалось в прямом эфире онлайн-каналом Rlive. Глава внешнеполитического ведомства не уточнил причины отзыва чиновника. Ранее парламент Молдавии отозвал своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ. Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которая контролирует практически все институты власти в республике, неоднократно высказывались за выход Кишинева из Содружества. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230321/gazprom-1859335887.html

https://ria.ru/20230320/berbok-1859038334.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, снг