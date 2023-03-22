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Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ - РИА Новости, 22.03.2023
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12:17 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859740434.html
Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ
Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ - РИА Новости, 22.03.2023
Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ
Молдавия отзывает своего представителя в департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, соответствующее решение было принято в среду... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:17
2023-03-22T12:17
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Молдавия отзывает своего представителя в департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства республики. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы о вступлении Молдавии в Евросоюз до 2030 года. "Прошу проголосовать за отзыв Теодора Иову с должности замглавы – начальника отдела Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ", - сказал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в ходе заседания правительства, которое транслировалось в прямом эфире онлайн-каналом Rlive. Глава внешнеполитического ведомства не уточнил причины отзыва чиновника. Ранее парламент Молдавии отозвал своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ. Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которая контролирует практически все институты власти в республике, неоднократно высказывались за выход Кишинева из Содружества. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230321/gazprom-1859335887.html
https://ria.ru/20230320/berbok-1859038334.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, снг
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, СНГ
Молдавия отозвала представителя страны в департаменте экономики СНГ

Правительство Молдавии отозвало представителя страны в департаменте экономики СНГ

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Молдавия отзывает своего представителя в департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства республики.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносит стране должного развития, она анонсировала планы о вступлении Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
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Молдавия вернулась к закупкам газа у "Газпрома"
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"Прошу проголосовать за отзыв Теодора Иову с должности замглавы – начальника отдела Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ", - сказал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в ходе заседания правительства, которое транслировалось в прямом эфире онлайн-каналом Rlive.
Глава внешнеполитического ведомства не уточнил причины отзыва чиновника.
Ранее парламент Молдавии отозвал своего представителя в межпарламентской ассамблее СНГ. Представители правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которая контролирует практически все институты власти в республике, неоднократно высказывались за выход Кишинева из Содружества.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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