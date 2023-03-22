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Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО - РИА Новости, 22.03.2023
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11:01 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/mishustin-1859708386.html
Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО
Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО - РИА Новости, 22.03.2023
Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства, особо обсуждались... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:01
2023-03-22T11:01
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства, особо обсуждались вопросы создания фонда, который будет заниматься поддержкой участников спецоперации и их семей. "Отдельный трек - это, конечно, специальная военная операция: это и вопросы создания фонда по поручению президента, который будет в первую очередь заниматься как теми, кто принял участие в специальной военной операции, так и членами их семей", - сказал Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО

Премьер Мишустин: на встречах с фракциями отдельно обсудили поддержку участников СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства, особо обсуждались вопросы создания фонда, который будет заниматься поддержкой участников спецоперации и их семей.
"Отдельный трек - это, конечно, специальная военная операция: это и вопросы создания фонда по поручению президента, который будет в первую очередь заниматься как теми, кто принял участие в специальной военной операции, так и членами их семей", - сказал Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме
Вчера, 10:35
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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