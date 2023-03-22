https://ria.ru/20230322/mishustin-1859708386.html

Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО

Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО - РИА Новости, 22.03.2023

Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства, особо обсуждались... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:01

2023-03-22T11:01

2023-03-22T11:01

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства, особо обсуждались вопросы создания фонда, который будет заниматься поддержкой участников спецоперации и их семей. "Отдельный трек - это, конечно, специальная военная операция: это и вопросы создания фонда по поручению президента, который будет в первую очередь заниматься как теми, кто принял участие в специальной военной операции, так и членами их семей", - сказал Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20230322/otchet-1859699222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин