https://ria.ru/20230322/mishustin-1859708386.html
Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО
Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО - РИА Новости, 22.03.2023
Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства, особо обсуждались... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:01
2023-03-22T11:01
2023-03-22T11:01
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства, особо обсуждались вопросы создания фонда, который будет заниматься поддержкой участников спецоперации и их семей. "Отдельный трек - это, конечно, специальная военная операция: это и вопросы создания фонда по поручению президента, который будет в первую очередь заниматься как теми, кто принял участие в специальной военной операции, так и членами их семей", - сказал Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20230322/otchet-1859699222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Мишустин: на встречах с фракциями обсуждалась поддержка участников СВО
Премьер Мишустин: на встречах с фракциями отдельно обсудили поддержку участников СВО