https://ria.ru/20230322/mishustin-1859705556.html

Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства

Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства - РИА Новости, 22.03.2023

Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства

Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Государственной Думе были очень насыщенными, касались всей повестки развития страны, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:52

2023-03-22T10:52

2023-03-22T10:53

политика

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Государственной Думе были очень насыщенными, касались всей повестки развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы на прошлой неделе закончили все встречи с фракциями Государственной Думы, которые традиционно проходят в преддверии отчета председателя правительства в Государственной Думе. И хочу сказать, что диалоги были очень насыщенными по всей повестке развития страны - касались они развития нашей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики", - сказал Мишустин на встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным. Он добавил, что много говорилось и о социальной сфере и мерах поддержки семей с детьми. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта.

https://ria.ru/20230322/otchet-1859699222.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф