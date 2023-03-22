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Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства - РИА Новости, 22.03.2023
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10:52 22.03.2023 (обновлено: 10:53 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/mishustin-1859705556.html
Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства
Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства - РИА Новости, 22.03.2023
Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства
Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Государственной Думе были очень насыщенными, касались всей повестки развития страны, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:52
2023-03-22T10:53
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Государственной Думе были очень насыщенными, касались всей повестки развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы на прошлой неделе закончили все встречи с фракциями Государственной Думы, которые традиционно проходят в преддверии отчета председателя правительства в Государственной Думе. И хочу сказать, что диалоги были очень насыщенными по всей повестке развития страны - касались они развития нашей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики", - сказал Мишустин на встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным. Он добавил, что много говорилось и о социальной сфере и мерах поддержки семей с детьми. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта.
https://ria.ru/20230322/otchet-1859699222.html
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политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства

Мишустин: диалоги с фракциями перед отчетом правительстве касались всей повестки развития

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Государственной Думе были очень насыщенными, касались всей повестки развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы на прошлой неделе закончили все встречи с фракциями Государственной Думы, которые традиционно проходят в преддверии отчета председателя правительства в Государственной Думе. И хочу сказать, что диалоги были очень насыщенными по всей повестке развития страны - касались они развития нашей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики", - сказал Мишустин на встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме
Вчера, 10:35
Он добавил, что много говорилось и о социальной сфере и мерах поддержки семей с детьми.
Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Володин подтвердил, что отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта
16 марта, 12:39
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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