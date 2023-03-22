https://ria.ru/20230322/mishustin-1859705556.html
Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства
Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства - РИА Новости, 22.03.2023
Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства
Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Государственной Думе были очень насыщенными, касались всей повестки развития страны, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:52
2023-03-22T10:52
2023-03-22T10:53
политика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Диалоги с фракциями перед отчетом кабмина в Государственной Думе были очень насыщенными, касались всей повестки развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы на прошлой неделе закончили все встречи с фракциями Государственной Думы, которые традиционно проходят в преддверии отчета председателя правительства в Государственной Думе. И хочу сказать, что диалоги были очень насыщенными по всей повестке развития страны - касались они развития нашей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, цифровой экономики", - сказал Мишустин на встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным. Он добавил, что много говорилось и о социальной сфере и мерах поддержки семей с детьми. Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта.
https://ria.ru/20230322/otchet-1859699222.html
https://ria.ru/20230316/otchet-1858264361.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_0:1105:2047:2640_1920x0_80_0_0_15f4e5aaf7d7da67a5fb29c1a1afba7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о диалогах с фракциями перед отчетом правительства
Мишустин: диалоги с фракциями перед отчетом правительстве касались всей повестки развития