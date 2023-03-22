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"Деловые Линии" запустили собственные маршруты с Ближнего Востока в РФ - РИА Новости, 22.03.2023
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12:47 22.03.2023 (обновлено: 12:54 22.03.2023)
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"Деловые Линии" запустили собственные маршруты с Ближнего Востока в РФ
"Деловые Линии" запустили собственные маршруты с Ближнего Востока в РФ - РИА Новости, 22.03.2023
"Деловые Линии" запустили собственные маршруты с Ближнего Востока в РФ
Для перевозки грузов из Ирана, ОАЭ и Катара перевозчик ГК "Деловых Линий" разработал новые логистические схемы. Сотрудники компании сами заберут груз со склада... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:47
2023-03-22T12:54
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МОСКВА, 22 мар – Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Для перевозки грузов из Ирана, ОАЭ и Катара перевозчик ГК "Деловых Линий" разработал новые логистические схемы. Сотрудники компании сами заберут груз со склада производителя и отправят его в Россию авиа-, авто- или морской перевозкой, после чего доставят товар на свой терминал или на указанный адрес получателя.Так, автодоставка из Тегерана (Иран) в Махачкалу займет в среднем 2 недели, столько же – путь по морю из Джебел-Али (ОАЭ) в Новороссийск, а морской маршрут из иранского Бендер-Аббаса в Астрахань – всего около недели. Воспользоваться услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели при наличии документа, подтверждающего покупку товара за рубежом (инвойса). Также есть возможность заказать таможенное оформление и страхование груза."Изменения во внешнеполитической и экономической конъюнктуре привели к смещению акцентов товарооборота с привычных регионов Европы и Америки на новые перспективные направления, в том числе и страны Ближнего Востока. Следуя запросам российских импортеров, мы запустили новый сервис по доставке грузов из Ирана, ОАЭ и Катара в РФ, который открывает дополнительные возможности по развитию бизнеса российских предпринимателей", - подчеркнули в пресс-службе ГК "Деловые Линии".В группе компаний добавили, что чаще всего из Ближнего Востока заказывают доставку оборудования, запчастей, электроники, одежды и стройматериалов.Напомним, что в прошлом году логистический оператор запустил авиадоставку из Китая и стран юго-востока Азии и начал регулярные контейнерные перевозки грузов из Турции.Информация о компании:ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 г. согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ. Официальный сайт: www.dellin.ru. ㅤРЕКЛАМАООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685erid: 4CQwVszH9pSXrDxT5iS
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Деловые Линии" запустили собственные маршруты с Ближнего Востока в РФ

© Предоставлено ГК "Деловые Линии""Деловые Линии" запустили собственные маршруты с Ближнего Востока в РФ
Деловые Линии запустили собственные маршруты с Ближнего Востока в РФ
© Предоставлено ГК "Деловые Линии"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Для перевозки грузов из Ирана, ОАЭ и Катара перевозчик ГК "Деловых Линий" разработал новые логистические схемы. Сотрудники компании сами заберут груз со склада производителя и отправят его в Россию авиа-, авто- или морской перевозкой, после чего доставят товар на свой терминал или на указанный адрес получателя.
Так, автодоставка из Тегерана (Иран) в Махачкалу займет в среднем 2 недели, столько же – путь по морю из Джебел-Али (ОАЭ) в Новороссийск, а морской маршрут из иранского Бендер-Аббаса в Астрахань – всего около недели. Воспользоваться услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели при наличии документа, подтверждающего покупку товара за рубежом (инвойса). Также есть возможность заказать таможенное оформление и страхование груза.
"Изменения во внешнеполитической и экономической конъюнктуре привели к смещению акцентов товарооборота с привычных регионов Европы и Америки на новые перспективные направления, в том числе и страны Ближнего Востока. Следуя запросам российских импортеров, мы запустили новый сервис по доставке грузов из Ирана, ОАЭ и Катара в РФ, который открывает дополнительные возможности по развитию бизнеса российских предпринимателей", - подчеркнули в пресс-службе ГК "Деловые Линии".
В группе компаний добавили, что чаще всего из Ближнего Востока заказывают доставку оборудования, запчастей, электроники, одежды и стройматериалов.
Напомним, что в прошлом году логистический оператор запустил авиадоставку из Китая и стран юго-востока Азии и начал регулярные контейнерные перевозки грузов из Турции.
Информация о компании:
ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 247 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 г. согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ. Официальный сайт: www.dellin.ru.
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ООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685
erid: 4CQwVszH9pSXrDxT5iS
 
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