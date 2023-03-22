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Рейсовый автобус врезался в здание магаданского аэровокзала - РИА Новости, 22.03.2023
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03:00 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/magadan-1859654822.html
Рейсовый автобус врезался в здание магаданского аэровокзала
Рейсовый автобус врезался в здание магаданского аэровокзала - РИА Новости, 22.03.2023
Рейсовый автобус врезался в здание магаданского аэровокзала
Полицейские начали проверку по факту ДТП в магаданском аэропорту, водитель рейсового автобуса на скорости врезался в здание аэровокзала, сообщает во вторник... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T03:00
2023-03-22T03:00
происшествия
авто
россия
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МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту ДТП в магаданском аэропорту, водитель рейсового автобуса на скорости врезался в здание аэровокзала, сообщает во вторник УМВД России по региону. "Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 63-летний водитель рейсового автобуса "КИА ГРАНБЁРД", двигаясь по маршруту "Магадан – Аэропорт", не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на здание аэровокзала. В результате дорожной аварии пострадавших нет, транспортному средству и зданию причинены механические повреждения. По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
Рейсовый автобус врезался в здание магаданского аэровокзала

УМВД: водитель рейсового автобуса на скорости врезался в здание магаданского аэровокзала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 мар - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту ДТП в магаданском аэропорту, водитель рейсового автобуса на скорости врезался в здание аэровокзала, сообщает во вторник УМВД России по региону.
"Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 63-летний водитель рейсового автобуса "КИА ГРАНБЁРД", двигаясь по маршруту "Магадан – Аэропорт", не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на здание аэровокзала. В результате дорожной аварии пострадавших нет, транспортному средству и зданию причинены механические повреждения. По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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