МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой
Захарова на фоне обвинений МУС против Львовой-Беловой напомнила об операции США Babylift
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Мария Львова-Белова . Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международному уголовному суду нужно выписать ордер на арест американского руководства из-за операции Babylift в 1975 году, в рамках которого из Вьетнама вывозились дети, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения МУС, юрисдикцию которого не признает РФ, против детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой в вывозе детей с Украины.
Тогда, добавила она, речь шла о том, чтобы вывести из Вьетнама детей в США и воспитать их там, получить "новое поколение" с, как предполагали в США, "правильно ориентированными мозгами".
"Никто не задавал вопросов ни о каких документах, о связях детей с их родственниками... Это же не лицемерие даже... Это их подход глобально ко всему", - подчеркнула она.
Захарова сообщила, что после подобных действий американцев во Вьетнаме ожидает ордера на арест руководства США, отметив, что действия Вашингтона подпадают под статью о геноциде.
"Это преступное решение Вашингтона подпадает под статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1951 года… Я очень-очень жду, когда Международный уголовный суд выпишет ордер на арест руководства США, Пентагона и всех "гуманитарных фондов", участвовавших в этой операции", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми".