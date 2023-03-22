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МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой - РИА Новости, 22.03.2023
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09:50 22.03.2023 (обновлено: 14:13 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/lvova-belova-1859686673.html
МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой
МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой - РИА Новости, 22.03.2023
МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой
Международному уголовному суду нужно выписать ордер на арест американского руководства из-за операции Babylift в 1975 году, в рамках которого из Вьетнама... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T09:50
2023-03-22T14:13
мария львова-белова
россия
мария захарова
международный уголовный суд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международному уголовному суду нужно выписать ордер на арест американского руководства из-за операции Babylift в 1975 году, в рамках которого из Вьетнама вывозились дети, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения МУС, юрисдикцию которого не признает РФ, против детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой в вывозе детей с Украины."Третьего апреля 1975 года, выступая в конференц-центре Сан-Диего, президент США, тогда это был Форд, сделал официальное заявление о начале операции, которая называлась Babylift... Американцы массово начали вывозить из Вьетнама детей", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.Тогда, добавила она, речь шла о том, чтобы вывести из Вьетнама детей в США и воспитать их там, получить "новое поколение" с, как предполагали в США, "правильно ориентированными мозгами"."Никто не задавал вопросов ни о каких документах, о связях детей с их родственниками... Это же не лицемерие даже... Это их подход глобально ко всему", - подчеркнула она.Захарова сообщила, что после подобных действий американцев во Вьетнаме ожидает ордера на арест руководства США, отметив, что действия Вашингтона подпадают под статью о геноциде."Это преступное решение Вашингтона подпадает под статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1951 года… Я очень-очень жду, когда Международный уголовный суд выпишет ордер на арест руководства США, Пентагона и всех "гуманитарных фондов", участвовавших в этой операции", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми".
https://ria.ru/20230322/shizofreniya-1859650980.html
https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html
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мария львова-белова, россия, мария захарова, международный уголовный суд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Львова-Белова, Россия, Мария Захарова, Международный уголовный суд, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой

Захарова на фоне обвинений МУС против Львовой-Беловой напомнила об операции США Babylift

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международному уголовному суду нужно выписать ордер на арест американского руководства из-за операции Babylift в 1975 году, в рамках которого из Вьетнама вывозились дети, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения МУС, юрисдикцию которого не признает РФ, против детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой в вывозе детей с Украины.
"Третьего апреля 1975 года, выступая в конференц-центре Сан-Диего, президент США, тогда это был Форд, сделал официальное заявление о начале операции, которая называлась Babylift... Американцы массово начали вывозить из Вьетнама детей", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
Тогда, добавила она, речь шла о том, чтобы вывести из Вьетнама детей в США и воспитать их там, получить "новое поколение" с, как предполагали в США, "правильно ориентированными мозгами".
"Никто не задавал вопросов ни о каких документах, о связях детей с их родственниками... Это же не лицемерие даже... Это их подход глобально ко всему", - подчеркнула она.
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Захарова сообщила, что после подобных действий американцев во Вьетнаме ожидает ордера на арест руководства США, отметив, что действия Вашингтона подпадают под статью о геноциде.
"Это преступное решение Вашингтона подпадает под статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1951 года… Я очень-очень жду, когда Международный уголовный суд выпишет ордер на арест руководства США, Пентагона и всех "гуманитарных фондов", участвовавших в этой операции", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми".
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Мария Львова-БеловаРоссияМария ЗахароваМеждународный уголовный судМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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