https://ria.ru/20230322/lvova-belova-1859686673.html

МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой

МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой - РИА Новости, 22.03.2023

МИД прокомментировал обвинения МУС против Львовой-Беловой

Международному уголовному суду нужно выписать ордер на арест американского руководства из-за операции Babylift в 1975 году, в рамках которого из Вьетнама... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:50

2023-03-22T09:50

2023-03-22T14:13

мария львова-белова

россия

мария захарова

международный уголовный суд

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Международному уголовному суду нужно выписать ордер на арест американского руководства из-за операции Babylift в 1975 году, в рамках которого из Вьетнама вывозились дети, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения МУС, юрисдикцию которого не признает РФ, против детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой в вывозе детей с Украины."Третьего апреля 1975 года, выступая в конференц-центре Сан-Диего, президент США, тогда это был Форд, сделал официальное заявление о начале операции, которая называлась Babylift... Американцы массово начали вывозить из Вьетнама детей", - сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.Тогда, добавила она, речь шла о том, чтобы вывести из Вьетнама детей в США и воспитать их там, получить "новое поколение" с, как предполагали в США, "правильно ориентированными мозгами"."Никто не задавал вопросов ни о каких документах, о связях детей с их родственниками... Это же не лицемерие даже... Это их подход глобально ко всему", - подчеркнула она.Захарова сообщила, что после подобных действий американцев во Вьетнаме ожидает ордера на арест руководства США, отметив, что действия Вашингтона подпадают под статью о геноциде."Это преступное решение Вашингтона подпадает под статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1951 года… Я очень-очень жду, когда Международный уголовный суд выпишет ордер на арест руководства США, Пентагона и всех "гуманитарных фондов", участвовавших в этой операции", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми".

https://ria.ru/20230322/shizofreniya-1859650980.html

https://ria.ru/20230320/evakuatsiya-1859036469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария львова-белова, россия, мария захарова, международный уголовный суд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)