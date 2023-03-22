В Литовской епархии РПЦ обратились к патриарху Варфоломею
В Литовской епархии РПЦ предложили патриарху Варфоломею поклониться местным святыням
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей может поклониться мощам святых – покровителей литовского народа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Виленско-Литовской епархии Русской православной церкви.
Патриарх Константинопольский Варфоломей, поддержавший раскольников на Украине, находится с официальным визитом в Литве. Премьер-министр этой страны Ингрида Шимоните заявила во втоник, что правительство Литвы и Константинопольский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве, что, по ее словам, станет "твердой основой для создания Константинопольским патриархатом своего религиозного сообщества в Литве".
"В связи с информацией о предстоящем прибытии в Вильнюс патриарха Константинопольского Варфоломея I канцелярия Литовской Православной Архиепископии по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия сообщает, что Его Святейшество и члены его делегации имеют возможность поклониться великой святыне литовского народа - мощам святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, находящимся в Свято-Духовом монастыре. Рядом с этим монастырем в католической часовне находится другая великая святыня – "Остробрамская" икона Божией Матери, которая равно почитается как римо-католиками, так и православными. По словам митрополита Иннокентия, это приглашение – знак уважения и почтения к высокому сану главы Константинопольского патриархата, уважения к православной вере членов его делегации", - сказано в сообщении.
Литва находится на канонической территории Русской православной церкви. Шимоните в 2022 году высказалась за переход Виленско-Литовской епархии Московского патриархата в юрисдикцию Константинопольского патриархата - соответствующее письмо, как уточняется, было передано послом Литвы в Турции патриарху Константинопольскому Варфоломею. На это Виленско-Литовской епархии отметили, что "абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность Православной церкви в Литве, находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата", и не помышляют о переходе в другие автокефальные церкви. При этом сайт епархии также сообщил о запросе у Русской православной церкви самоуправляемого статуса. Священный синод РПЦ постановил создать комиссию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии.
В июне 2022 Русской митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) лишил четырех клириков своей епархии священного сана за действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата. В феврале патриарх Варфоломей принял в Константинопольский патриархат этих четырех клириков.