Рейтинг@Mail.ru
В Литовской епархии РПЦ обратились к патриарху Варфоломею - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:46 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/litva-1859728623.html
В Литовской епархии РПЦ обратились к патриарху Варфоломею
В Литовской епархии РПЦ обратились к патриарху Варфоломею - РИА Новости, 22.03.2023
В Литовской епархии РПЦ обратились к патриарху Варфоломею
Патриарх Константинопольский Варфоломей может поклониться мощам святых – покровителей литовского народа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:46
2023-03-22T11:46
религия
справки
литва
украина
вильнюс
ингрида шимоните
варфоломей i (патриарх константинопольский)
константинопольский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_381d9cc478ee353f3328a0d87b834db5.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей может поклониться мощам святых – покровителей литовского народа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Виленско-Литовской епархии Русской православной церкви.Патриарх Константинопольский Варфоломей, поддержавший раскольников на Украине, находится с официальным визитом в Литве. Премьер-министр этой страны Ингрида Шимоните заявила во втоник, что правительство Литвы и Константинопольский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве, что, по ее словам, станет "твердой основой для создания Константинопольским патриархатом своего религиозного сообщества в Литве"."В связи с информацией о предстоящем прибытии в Вильнюс патриарха Константинопольского Варфоломея I канцелярия Литовской Православной Архиепископии по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия сообщает, что Его Святейшество и члены его делегации имеют возможность поклониться великой святыне литовского народа - мощам святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, находящимся в Свято-Духовом монастыре. Рядом с этим монастырем в католической часовне находится другая великая святыня – "Остробрамская" икона Божией Матери, которая равно почитается как римо-католиками, так и православными. По словам митрополита Иннокентия, это приглашение – знак уважения и почтения к высокому сану главы Константинопольского патриархата, уважения к православной вере членов его делегации", - сказано в сообщении.Литва находится на канонической территории Русской православной церкви. Шимоните в 2022 году высказалась за переход Виленско-Литовской епархии Московского патриархата в юрисдикцию Константинопольского патриархата - соответствующее письмо, как уточняется, было передано послом Литвы в Турции патриарху Константинопольскому Варфоломею. На это Виленско-Литовской епархии отметили, что "абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность Православной церкви в Литве, находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата", и не помышляют о переходе в другие автокефальные церкви. При этом сайт епархии также сообщил о запросе у Русской православной церкви самоуправляемого статуса. Священный синод РПЦ постановил создать комиссию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии.В июне 2022 Русской митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) лишил четырех клириков своей епархии священного сана за действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата. В феврале патриарх Варфоломей принял в Константинопольский патриархат этих четырех клириков.
https://ria.ru/20230321/moschi-1859522608.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230321/1859511315.html
литва
украина
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_514:262:2896:2048_1920x0_80_0_0_b6c783876070a8c11957ca96012e8f6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, литва, украина, вильнюс, ингрида шимоните, варфоломей i (патриарх константинопольский), константинопольский патриархат, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Справки, Литва, Украина, Вильнюс, Ингрида Шимоните, Варфоломей I (Патриарх Константинопольский), Константинопольский патриархат, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В Литовской епархии РПЦ обратились к патриарху Варфоломею

В Литовской епархии РПЦ предложили патриарху Варфоломею поклониться местным святыням

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей может поклониться мощам святых – покровителей литовского народа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Виленско-Литовской епархии Русской православной церкви.
Патриарх Константинопольский Варфоломей, поддержавший раскольников на Украине, находится с официальным визитом в Литве. Премьер-министр этой страны Ингрида Шимоните заявила во втоник, что правительство Литвы и Константинопольский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве, что, по ее словам, станет "твердой основой для создания Константинопольским патриархатом своего религиозного сообщества в Литве".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В РПЦ опасаются надругательств над святынями Киево-Печерской лавры
21 марта, 16:10
"В связи с информацией о предстоящем прибытии в Вильнюс патриарха Константинопольского Варфоломея I канцелярия Литовской Православной Архиепископии по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия сообщает, что Его Святейшество и члены его делегации имеют возможность поклониться великой святыне литовского народа - мощам святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, находящимся в Свято-Духовом монастыре. Рядом с этим монастырем в католической часовне находится другая великая святыня – "Остробрамская" икона Божией Матери, которая равно почитается как римо-католиками, так и православными. По словам митрополита Иннокентия, это приглашение – знак уважения и почтения к высокому сану главы Константинопольского патриархата, уважения к православной вере членов его делегации", - сказано в сообщении.
Литва находится на канонической территории Русской православной церкви. Шимоните в 2022 году высказалась за переход Виленско-Литовской епархии Московского патриархата в юрисдикцию Константинопольского патриархата - соответствующее письмо, как уточняется, было передано послом Литвы в Турции патриарху Константинопольскому Варфоломею. На это Виленско-Литовской епархии отметили, что "абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность Православной церкви в Литве, находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата", и не помышляют о переходе в другие автокефальные церкви. При этом сайт епархии также сообщил о запросе у Русской православной церкви самоуправляемого статуса. Священный синод РПЦ постановил создать комиссию под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии.
В июне 2022 Русской митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) лишил четырех клириков своей епархии священного сана за действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата. В феврале патриарх Варфоломей принял в Константинопольский патриархат этих четырех клириков.
Еще одни раскольники? Власти Литвы заигрывают с Константинополем - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Еще одни раскольники? Власти Литвы заигрывают с Константинополем
21 марта, 15:33
 
РелигияСправкиЛитваУкраинаВильнюсИнгрида ШимонитеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Константинопольский патриархатРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала