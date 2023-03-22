Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой
Глава Крыма Аксенов заявил, что готов поделиться с ООН опытом решения кризиса с водой
Симферопольское водохранилище в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов поделиться с ООН крымским опытом решения кризиса в области водоснабжения.
Аксенов подчеркнул, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов – дата, установленная ООН в 1993 году, а доступ к чистой и безопасной питьевой воде провозглашен "общечеловеческим правом".
"В этом году День водных ресурсов посвящен теме "ускорения перемен для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии". Наши Вооруженные Силы решили эту задачу досрочно. Можем поделиться опытом – как раз 22 марта в Нью-Йорке должна начаться конференция ООН по водным ресурсам. Будет ли на ней осуждена водная блокада Донбасса киевским режимом? Вопрос риторический", - написал Аксенов в своем Telеgram-канале.
По его словам, крымчане отлично знают цену принципам и благим пожеланиям ООН. Глава Крыма напомнил, что в 2014 году киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал – источник, поставлявший более 80% пресной воды для населения полуострова.
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"И что? И ничего. ООН молчала. Как в рот воды набрали. Крым, наверное, единственный регион в мире, живший 8 лет в условиях жесткой водной блокады. Она закончилась только после того, как наши военные в ходе СВО разблокировали канал", - подчеркнул Аксенов.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.
Разблокировать канал удалось только с началом спецоперации в феврале прошлого года и освобождением Херсонской области.