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Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой - РИА Новости, 22.03.2023
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08:57 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/krym-1859673271.html
Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой
Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой - РИА Новости, 22.03.2023
Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов поделиться с ООН крымским опытом решения кризиса в области водоснабжения. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:57
2023-03-22T08:57
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украина
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов поделиться с ООН крымским опытом решения кризиса в области водоснабжения. Аксенов подчеркнул, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов – дата, установленная ООН в 1993 году, а доступ к чистой и безопасной питьевой воде провозглашен "общечеловеческим правом". "В этом году День водных ресурсов посвящен теме "ускорения перемен для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии". Наши Вооруженные Силы решили эту задачу досрочно. Можем поделиться опытом – как раз 22 марта в Нью-Йорке должна начаться конференция ООН по водным ресурсам. Будет ли на ней осуждена водная блокада Донбасса киевским режимом? Вопрос риторический", - написал Аксенов в своем Telеgram-канале. По его словам, крымчане отлично знают цену принципам и благим пожеланиям ООН. Глава Крыма напомнил, что в 2014 году киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал – источник, поставлявший более 80% пресной воды для населения полуострова. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Разблокировать канал удалось только с началом спецоперации в феврале прошлого года и освобождением Херсонской области.
https://ria.ru/20230310/krym-1856913104.html
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нью-йорк (город), донбасс, украина, сергей аксенов (политик), оон, общество
Нью-Йорк (город), Донбасс, Украина, Сергей Аксенов (политик), ООН, Общество
Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой

Глава Крыма Аксенов заявил, что готов поделиться с ООН опытом решения кризиса с водой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Симферопольское водохранилище в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов поделиться с ООН крымским опытом решения кризиса в области водоснабжения.
Аксенов подчеркнул, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов – дата, установленная ООН в 1993 году, а доступ к чистой и безопасной питьевой воде провозглашен "общечеловеческим правом".
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Аксенов заявил об отсутствии рисков по обеспечению Крыма водой
10 марта, 08:42
"В этом году День водных ресурсов посвящен теме "ускорения перемен для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии". Наши Вооруженные Силы решили эту задачу досрочно. Можем поделиться опытом – как раз 22 марта в Нью-Йорке должна начаться конференция ООН по водным ресурсам. Будет ли на ней осуждена водная блокада Донбасса киевским режимом? Вопрос риторический", - написал Аксенов в своем Telеgram-канале.
По его словам, крымчане отлично знают цену принципам и благим пожеланиям ООН. Глава Крыма напомнил, что в 2014 году киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал – источник, поставлявший более 80% пресной воды для населения полуострова.
«
"И что? И ничего. ООН молчала. Как в рот воды набрали. Крым, наверное, единственный регион в мире, живший 8 лет в условиях жесткой водной блокады. Она закончилась только после того, как наши военные в ходе СВО разблокировали канал", - подчеркнул Аксенов.
Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.
Разблокировать канал удалось только с началом спецоперации в феврале прошлого года и освобождением Херсонской области.
Рабочие на насосной станции Северо-Крымского канала - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Воду из Северо-Крымского канала в апреле подадут в Крым
18 марта, 14:26
 
Нью-Йорк (город)ДонбассУкраинаСергей Аксенов (политик)ООНОбщество
 
 
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