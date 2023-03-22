https://ria.ru/20230322/krym-1859673271.html

Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой

Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой - РИА Новости, 22.03.2023

Глава Крыма предложил ООН перенять опыт решения кризиса с водой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов поделиться с ООН крымским опытом решения кризиса в области водоснабжения. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:57

2023-03-22T08:57

2023-03-22T08:57

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донбасс

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сергей аксенов (политик)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов поделиться с ООН крымским опытом решения кризиса в области водоснабжения. Аксенов подчеркнул, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов – дата, установленная ООН в 1993 году, а доступ к чистой и безопасной питьевой воде провозглашен "общечеловеческим правом". "В этом году День водных ресурсов посвящен теме "ускорения перемен для решения кризиса в области водоснабжения и санитарии". Наши Вооруженные Силы решили эту задачу досрочно. Можем поделиться опытом – как раз 22 марта в Нью-Йорке должна начаться конференция ООН по водным ресурсам. Будет ли на ней осуждена водная блокада Донбасса киевским режимом? Вопрос риторический", - написал Аксенов в своем Telеgram-канале. По его словам, крымчане отлично знают цену принципам и благим пожеланиям ООН. Глава Крыма напомнил, что в 2014 году киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал – источник, поставлявший более 80% пресной воды для населения полуострова. Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни. Разблокировать канал удалось только с началом спецоперации в феврале прошлого года и освобождением Херсонской области.

https://ria.ru/20230310/krym-1856913104.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858789681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йорк (город), донбасс, украина, сергей аксенов (политик), оон, общество