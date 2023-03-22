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В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2259 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:27
2023-03-22T11:27
2023-03-22T11:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2259 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2259, госпитализированы 134 человека, выздоровели 2332 человека, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1092 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 462 807 случаев коронавируса, выздоровели 3 267 198 человек, умерли 48 394 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2259 случаев COVID-19, умерли восемь человек