https://ria.ru/20230322/korolev-1859880164.html

Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева

Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева - РИА Новости, 22.03.2023

Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева

Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ и члена наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:59

2023-03-22T18:59

2023-03-22T19:42

россия

великобритания

сергей королев

сергей кириенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ и члена наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Королева, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Наблюдательный совет — высший орган управления "Росатома". Его возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, в 2005-2016 годах руководивший российской атомной отраслью. Сейчас в санкционном списке Британии находятся свыше 1,7 тысячи физических и юридических лиц, связанных с Россией.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за военной операции на Украине. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858727746.html

россия

великобритания

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россия, великобритания, сергей королев, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба безопасности рф (фсб россии)