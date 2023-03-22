https://ria.ru/20230322/korolev-1859880164.html
Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева
Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева - РИА Новости, 22.03.2023
Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева
Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ и члена наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:59
2023-03-22T18:59
2023-03-22T19:42
россия
великобритания
сергей королев
сергей кириенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_0:92:3072:1819_1920x0_80_0_0_abde86586402a5aa791c73d791f7472d.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого заместителя директора ФСБ и члена наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергея Королева, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Наблюдательный совет — высший орган управления "Росатома". Его возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, в 2005-2016 годах руководивший российской атомной отраслью. Сейчас в санкционном списке Британии находятся свыше 1,7 тысячи физических и юридических лиц, связанных с Россией.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за военной операции на Украине. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230317/sanktsii-1858727746.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770292445_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_07fae41607e9586f8f1c97ed428af097.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, сергей королев, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Великобритания, Сергей Королев, Сергей Кириенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Британия удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ Королева
Великобритания удалила из санкционного списка первого замдиректора ФСБ России Королева