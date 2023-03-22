https://ria.ru/20230322/korchunov-1859695379.html

Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты

Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты - РИА Новости, 22.03.2023

Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты

Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта, позволит ученым определить... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:23

2023-03-22T10:23

2023-03-22T10:23

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

россия

николай корчунов

арктический совет

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта, позволит ученым определить динамику изменений вечномерзлых грунтов, что важно для адаптации жизнедеятельности и управления рисками, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на открытии научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Ранее сообщалось о том, что научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. В среду в зале ученого совета Северо-Восточного федерального университета начались мероприятия конференции. Корчунов отметил, что в мае завершается двухлетний цикл председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Одной из приоритетных задач, поставленных российскому председательству, является обеспечение устойчивого развития Арктики. "Надеюсь, что конференция позволит ученым продвинуться в вопросе определения и понимания динамики изменений вечномерзлых грунтов, сопрягаемости с климатическими изменениями, что крайне важно для эффективной адаптации жизнедеятельности в высоких широтах к изменяемости климата и управления рисками и вызовами в этой связи", - подчеркнул он. По словам посла МИД, конференция неслучайно проводится в Якутске. "Многолетняя мерзлота занимает около 95% площади всей Якутии. Поэтому климатические изменения, приводящие к ее таянию, имеют первостепенное значение для жизнедеятельности и экономики Якутии, но и не только Якутии, а в целом Арктического региона. Исследования вечной мерзлоты необходимы для предотвращения таких негативных последствий, как затопления, деформация жилых или хозяйственных построек, социальной инфраструктуры, обвалов и других опасностей. Здесь находится всемирно известный Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова, ведущий широкую научную деятельность в области исследования эволюции криолитозоны под влиянием природных и антропогенных факторов", – сказал дипломат.

https://ria.ru/20230322/podkhody-1859488965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, россия, николай корчунов, арктический совет