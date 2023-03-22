Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов
ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта, позволит ученым определить динамику изменений вечномерзлых грунтов, что важно для адаптации жизнедеятельности и управления рисками, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на открытии научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.
Ранее сообщалось о том, что научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Китая, Индии, Бразилии, США, Японии.
В среду в зале ученого совета Северо-Восточного федерального университета начались мероприятия конференции.
Корчунов отметил, что в мае завершается двухлетний цикл председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Одной из приоритетных задач, поставленных российскому председательству, является обеспечение устойчивого развития Арктики. "Надеюсь, что конференция позволит ученым продвинуться в вопросе определения и понимания динамики изменений вечномерзлых грунтов, сопрягаемости с климатическими изменениями, что крайне важно для эффективной адаптации жизнедеятельности в высоких широтах к изменяемости климата и управления рисками и вызовами в этой связи", - подчеркнул он.
По словам посла МИД, конференция неслучайно проводится в Якутске.
"Многолетняя мерзлота занимает около 95% площади всей Якутии. Поэтому климатические изменения, приводящие к ее таянию, имеют первостепенное значение для жизнедеятельности и экономики Якутии, но и не только Якутии, а в целом Арктического региона. Исследования вечной мерзлоты необходимы для предотвращения таких негативных последствий, как затопления, деформация жилых или хозяйственных построек, социальной инфраструктуры, обвалов и других опасностей. Здесь находится всемирно известный Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова, ведущий широкую научную деятельность в области исследования эволюции криолитозоны под влиянием природных и антропогенных факторов", – сказал дипломат.