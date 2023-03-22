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Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
10:23 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/korchunov-1859695379.html
Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты
Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты - РИА Новости, 22.03.2023
Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты
Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта, позволит ученым определить... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:23
2023-03-22T10:23
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
россия
николай корчунов
арктический совет
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта, позволит ученым определить динамику изменений вечномерзлых грунтов, что важно для адаптации жизнедеятельности и управления рисками, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на открытии научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Ранее сообщалось о том, что научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Китая, Индии, Бразилии, США, Японии. В среду в зале ученого совета Северо-Восточного федерального университета начались мероприятия конференции. Корчунов отметил, что в мае завершается двухлетний цикл председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Одной из приоритетных задач, поставленных российскому председательству, является обеспечение устойчивого развития Арктики. "Надеюсь, что конференция позволит ученым продвинуться в вопросе определения и понимания динамики изменений вечномерзлых грунтов, сопрягаемости с климатическими изменениями, что крайне важно для эффективной адаптации жизнедеятельности в высоких широтах к изменяемости климата и управления рисками и вызовами в этой связи", - подчеркнул он. По словам посла МИД, конференция неслучайно проводится в Якутске. "Многолетняя мерзлота занимает около 95% площади всей Якутии. Поэтому климатические изменения, приводящие к ее таянию, имеют первостепенное значение для жизнедеятельности и экономики Якутии, но и не только Якутии, а в целом Арктического региона. Исследования вечной мерзлоты необходимы для предотвращения таких негативных последствий, как затопления, деформация жилых или хозяйственных построек, социальной инфраструктуры, обвалов и других опасностей. Здесь находится всемирно известный Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова, ведущий широкую научную деятельность в области исследования эволюции криолитозоны под влиянием природных и антропогенных факторов", – сказал дипломат.
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якутск, россия, николай корчунов, арктический совет
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Россия, Николай Корчунов, Арктический совет

Корчунов: конференция в Якутске поможет ученым в изучении вечной мерзлоты

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов
Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта, позволит ученым определить динамику изменений вечномерзлых грунтов, что важно для адаптации жизнедеятельности и управления рисками, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на открытии научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.
Ранее сообщалось о том, что научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты открывается в среду в Якутске, участие в очном и онлайн-формате примут более 500 ученых и специалистов разных отраслей из ряда регионов России, а также Китая, Индии, Бразилии, США, Японии.
Советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Эдельгериев: решение проблем вечной мерзлоты требует новых подходов
Вчера, 10:18
В среду в зале ученого совета Северо-Восточного федерального университета начались мероприятия конференции.
Корчунов отметил, что в мае завершается двухлетний цикл председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Одной из приоритетных задач, поставленных российскому председательству, является обеспечение устойчивого развития Арктики. "Надеюсь, что конференция позволит ученым продвинуться в вопросе определения и понимания динамики изменений вечномерзлых грунтов, сопрягаемости с климатическими изменениями, что крайне важно для эффективной адаптации жизнедеятельности в высоких широтах к изменяемости климата и управления рисками и вызовами в этой связи", - подчеркнул он.
По словам посла МИД, конференция неслучайно проводится в Якутске.
"Многолетняя мерзлота занимает около 95% площади всей Якутии. Поэтому климатические изменения, приводящие к ее таянию, имеют первостепенное значение для жизнедеятельности и экономики Якутии, но и не только Якутии, а в целом Арктического региона. Исследования вечной мерзлоты необходимы для предотвращения таких негативных последствий, как затопления, деформация жилых или хозяйственных построек, социальной инфраструктуры, обвалов и других опасностей. Здесь находится всемирно известный Институт мерзлотоведения имени П.И. Мельникова, ведущий широкую научную деятельность в области исследования эволюции криолитозоны под влиянием природных и антропогенных факторов", – сказал дипломат.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыЯкутскРоссияНиколай КорчуновАрктический совет
 
 
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