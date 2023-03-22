https://ria.ru/20230322/konkurs-1859900954.html

Конкурс имени Рахманинова будет проходить в Новгороде раз в четыре года

Конкурс имени Рахманинова будет проходить в Новгороде раз в четыре года - РИА Новости, 22.03.2023

Конкурс имени Рахманинова будет проходить в Новгороде раз в четыре года

Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова станет традиционным и будет проходить в Великом Новгороде раз в четыре года, сообщил в среду... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:29

2023-03-22T20:29

2023-03-22T20:29

андрей никитин (политик)

денис мацуев

великий новгород

новгородская область

культура

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова станет традиционным и будет проходить в Великом Новгороде раз в четыре года, сообщил в среду губернатор Андрей Никитин.Никитин выступил в день открытия I Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова. Глава региона вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым и членами жюри конкурса возложил цветы к памятнику Рахманинову в центре Великого Новгорода.Решение о дальнейшем проведении конкурса было принято благодаря поддержке министерства культуры РФ и лично Дениса Мацуева."Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы конкурс жил и развивался", - заявил Никитин.Мацуев, в свою очередь, отметил, что для участия в конкурсе в Великий Новгород прибыло очень много талантливых юных музыкантов."То, что мы услышали на видеопрослушивании, было впечатляюще. Дети действительно очень талантливы. Уверен, что новгородская земля станет местом притяжения для юных гениев", - подчеркнул пианист.Конкурс пройдёт в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского. В первом туре участвуют 15 пианистов из России, Колумбии, Китая, Вьетнама, Белоруссии.Конкурс проходит при поддержке министерства культуры РФ. Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК "Росконцерт" при поддержке правительства Новгородской области.

https://ria.ru/20221212/pamyatnik-1838128708.html

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новгородская область

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Алёна Пава

андрей никитин (политик), денис мацуев, великий новгород, новгородская область, культура