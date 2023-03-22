https://ria.ru/20230322/konkurs-1859900954.html
Конкурс имени Рахманинова будет проходить в Новгороде раз в четыре года
Конкурс имени Рахманинова будет проходить в Новгороде раз в четыре года - РИА Новости, 22.03.2023
Конкурс имени Рахманинова будет проходить в Новгороде раз в четыре года
Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова станет традиционным и будет проходить в Великом Новгороде раз в четыре года, сообщил в среду... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:29
2023-03-22T20:29
2023-03-22T20:29
андрей никитин (политик)
денис мацуев
великий новгород
новгородская область
культура
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова станет традиционным и будет проходить в Великом Новгороде раз в четыре года, сообщил в среду губернатор Андрей Никитин.Никитин выступил в день открытия I Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова. Глава региона вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым и членами жюри конкурса возложил цветы к памятнику Рахманинову в центре Великого Новгорода.Решение о дальнейшем проведении конкурса было принято благодаря поддержке министерства культуры РФ и лично Дениса Мацуева."Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы конкурс жил и развивался", - заявил Никитин.Мацуев, в свою очередь, отметил, что для участия в конкурсе в Великий Новгород прибыло очень много талантливых юных музыкантов."То, что мы услышали на видеопрослушивании, было впечатляюще. Дети действительно очень талантливы. Уверен, что новгородская земля станет местом притяжения для юных гениев", - подчеркнул пианист.Конкурс пройдёт в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского. В первом туре участвуют 15 пианистов из России, Колумбии, Китая, Вьетнама, Белоруссии.Конкурс проходит при поддержке министерства культуры РФ. Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК "Росконцерт" при поддержке правительства Новгородской области.
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РИА Новости
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андрей никитин (политик), денис мацуев, великий новгород, новгородская область, культура
Андрей Никитин (политик), Денис Мацуев, Великий Новгород, Новгородская область, Культура
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова станет традиционным и будет проходить в Великом Новгороде раз в четыре года, сообщил в среду губернатор Андрей Никитин.
Никитин выступил в день открытия I Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова. Глава региона вместе с народным артистом России Денисом Мацуевым
и членами жюри конкурса возложил цветы к памятнику Рахманинову в центре Великого Новгорода.
Решение о дальнейшем проведении конкурса было принято благодаря поддержке министерства культуры РФ и лично Дениса Мацуева.
"Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы конкурс жил и развивался", - заявил Никитин.
Мацуев, в свою очередь, отметил, что для участия в конкурсе в Великий Новгород прибыло очень много талантливых юных музыкантов.
"То, что мы услышали на видеопрослушивании, было впечатляюще. Дети действительно очень талантливы. Уверен, что новгородская земля станет местом притяжения для юных гениев", - подчеркнул пианист.
Конкурс пройдёт в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского. В первом туре участвуют 15 пианистов из России, Колумбии
, Китая
, Вьетнама
, Белоруссии
.
Конкурс проходит при поддержке министерства культуры РФ. Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК "Росконцерт" при поддержке правительства Новгородской области
.
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