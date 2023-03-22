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Рябков оценил вероятность ядерного конфликта в мире - РИА Новости, 22.03.2023
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17:23 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/konflikt-1859848811.html
Рябков оценил вероятность ядерного конфликта в мире
Рябков оценил вероятность ядерного конфликта в мире - РИА Новости, 22.03.2023
Рябков оценил вероятность ядерного конфликта в мире
Вероятность ядерного конфликта сегодня выше, чем была на протяжении последних десятилетий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:23
2023-03-22T17:23
россия
сергей рябков
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вероятность ядерного конфликта сегодня выше, чем была на протяжении последних десятилетий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", - сказал Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
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россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Россия, Сергей Рябков, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
Рябков оценил вероятность ядерного конфликта в мире

Рябков: сегодня ядерный конфликт более вероятен, чем был в последние десятилетия

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вероятность ядерного конфликта сегодня выше, чем была на протяжении последних десятилетий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", - сказал Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
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РоссияСергей РябковБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ядерное оружие
 
 
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