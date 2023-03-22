https://ria.ru/20230322/konflikt-1859848811.html

Рябков оценил вероятность ядерного конфликта в мире

Рябков оценил вероятность ядерного конфликта в мире - РИА Новости, 22.03.2023

Рябков оценил вероятность ядерного конфликта в мире

Вероятность ядерного конфликта сегодня выше, чем была на протяжении последних десятилетий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:23

2023-03-22T17:23

2023-03-22T17:23

россия

сергей рябков

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Вероятность ядерного конфликта сегодня выше, чем была на протяжении последних десятилетий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", - сказал Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".

https://ria.ru/20230126/tramp-1847649546.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей рябков, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие