Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии
Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в горах Ингушетии
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРуины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия
Руины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии при помощи предпринимателей и министерства культуры России планируют восстановить в горном Джейрахском районе республики около десяти находящихся на грани исчезновения башенных комплексов, являющихся объектами культурного наследия, сообщила пресс-служба главы региона.
"С группой "Сафмар" Микаила Гуцериева достигнуты договоренности о реконструкции порядка 10 объектов культурного наследия и башенных комплексов, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения: Обн-Хо, Кели, Пуй", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже начаты работы по реконструкции трех башенных комплексов: Ний, Морч и Харпи, открыть их после реставрации планируется до конца 2023 года.
"Еще два объекта - древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и комплекс оборонно-сторожевых башен "Вовнушки" будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых министерством культуры России", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, работы на этих объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю 100-летия государственности Ингушетии.
"Эти башни – наследие всей республики, всего народа, которое необходимо сохранить для последующих поколений", - заметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что программа восстановления архитектурных памятников средневековой Ингушетии будет подготовлена совместно с благотворителями. "Разработаем проектно-сметную документацию и в ближайшее время приступим к работе. Комплексный план, рассчитанный на 5-10 лет, затронет множество объектов горной Ингушетии", – подчеркнул он.