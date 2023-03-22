https://ria.ru/20230322/kompleksy-1859758232.html

Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии

Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии - РИА Новости, 22.03.2023

Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии

Власти Ингушетии при помощи предпринимателей и министерства культуры России планируют восстановить в горном Джейрахском районе республики около десяти... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:13

2023-03-22T13:13

2023-03-22T13:13

республика ингушетия

россия

джейрахский район

махмуд-али калиматов

сергей обрывалин

сафмар

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии при помощи предпринимателей и министерства культуры России планируют восстановить в горном Джейрахском районе республики около десяти находящихся на грани исчезновения башенных комплексов, являющихся объектами культурного наследия, сообщила пресс-служба главы региона. "С группой "Сафмар" Микаила Гуцериева достигнуты договоренности о реконструкции порядка 10 объектов культурного наследия и башенных комплексов, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения: Обн-Хо, Кели, Пуй", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже начаты работы по реконструкции трех башенных комплексов: Ний, Морч и Харпи, открыть их после реставрации планируется до конца 2023 года. "Еще два объекта - древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и комплекс оборонно-сторожевых башен "Вовнушки" будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых министерством культуры России", - уточняет пресс-служба. По ее данным, работы на этих объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю 100-летия государственности Ингушетии. "Эти башни – наследие всей республики, всего народа, которое необходимо сохранить для последующих поколений", - заметил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что программа восстановления архитектурных памятников средневековой Ингушетии будет подготовлена совместно с благотворителями. "Разработаем проектно-сметную документацию и в ближайшее время приступим к работе. Комплексный план, рассчитанный на 5-10 лет, затронет множество объектов горной Ингушетии", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20230320/ingushetiya-1859064049.html

https://ria.ru/20230315/kredit-1858005327.html

россия

джейрахский район

республика ингушетия

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россия, джейрахский район, махмуд-али калиматов, сергей обрывалин, сафмар, республика ингушетия