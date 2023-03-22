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Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии - РИА Новости, 22.03.2023
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Республика Ингушетия
 
13:13 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/kompleksy-1859758232.html
Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии
Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии - РИА Новости, 22.03.2023
Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии
Власти Ингушетии при помощи предпринимателей и министерства культуры России планируют восстановить в горном Джейрахском районе республики около десяти... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:13
2023-03-22T13:13
республика ингушетия
россия
джейрахский район
махмуд-али калиматов
сергей обрывалин
сафмар
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии при помощи предпринимателей и министерства культуры России планируют восстановить в горном Джейрахском районе республики около десяти находящихся на грани исчезновения башенных комплексов, являющихся объектами культурного наследия, сообщила пресс-служба главы региона. "С группой "Сафмар" Микаила Гуцериева достигнуты договоренности о реконструкции порядка 10 объектов культурного наследия и башенных комплексов, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения: Обн-Хо, Кели, Пуй", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже начаты работы по реконструкции трех башенных комплексов: Ний, Морч и Харпи, открыть их после реставрации планируется до конца 2023 года. "Еще два объекта - древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и комплекс оборонно-сторожевых башен "Вовнушки" будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых министерством культуры России", - уточняет пресс-служба. По ее данным, работы на этих объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю 100-летия государственности Ингушетии. "Эти башни – наследие всей республики, всего народа, которое необходимо сохранить для последующих поколений", - заметил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что программа восстановления архитектурных памятников средневековой Ингушетии будет подготовлена совместно с благотворителями. "Разработаем проектно-сметную документацию и в ближайшее время приступим к работе. Комплексный план, рассчитанный на 5-10 лет, затронет множество объектов горной Ингушетии", – подчеркнул он.
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россия
джейрахский район
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россия, джейрахский район, махмуд-али калиматов, сергей обрывалин, сафмар, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Россия, Джейрахский район, Махмуд-Али Калиматов, Сергей Обрывалин, Сафмар, Республика Ингушетия
Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в Ингушетии

Башенные комплексы, которым грозит исчезновение, восстановят в горах Ингушетии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРуины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия
Руины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Руины города Эгикал в Джейрахском районе республики Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 22 мар – РИА Новости. Власти Ингушетии при помощи предпринимателей и министерства культуры России планируют восстановить в горном Джейрахском районе республики около десяти находящихся на грани исчезновения башенных комплексов, являющихся объектами культурного наследия, сообщила пресс-служба главы региона.
"С группой "Сафмар" Микаила Гуцериева достигнуты договоренности о реконструкции порядка 10 объектов культурного наследия и башенных комплексов, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения: Обн-Хо, Кели, Пуй", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уже начаты работы по реконструкции трех башенных комплексов: Ний, Морч и Харпи, открыть их после реставрации планируется до конца 2023 года.
"Еще два объекта - древний христианский храм "Тхаба-Ерды" и комплекс оборонно-сторожевых башен "Вовнушки" будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых министерством культуры России", - уточняет пресс-служба.
По ее данным, работы на этих объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю 100-летия государственности Ингушетии.
"Эти башни – наследие всей республики, всего народа, которое необходимо сохранить для последующих поколений", - заметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил, что программа восстановления архитектурных памятников средневековой Ингушетии будет подготовлена совместно с благотворителями. "Разработаем проектно-сметную документацию и в ближайшее время приступим к работе. Комплексный план, рассчитанный на 5-10 лет, затронет множество объектов горной Ингушетии", – подчеркнул он.
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Республика ИнгушетияРоссияДжейрахский районМахмуд-Али КалиматовСергей ОбрывалинСафмарРеспублика Ингушетия
 
 
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