https://ria.ru/20230322/kisida-1859725347.html

Премьер Кисида расскажет парламенту о своем визите на Украину

Премьер Кисида расскажет парламенту о своем визите на Украину - РИА Новости, 22.03.2023

Премьер Кисида расскажет парламенту о своем визите на Украину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг даст разъяснения в бюджетном комитете верхней палаты японского парламента относительно своего визита на Украину,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:40

2023-03-22T11:40

2023-03-22T11:40

в мире

украина

япония

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хирокадзу мацуно

владимир зеленский

фумио кисида

g7

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг даст разъяснения в бюджетном комитете верхней палаты японского парламента относительно своего визита на Украину, такое решение было согласовано на заседании руководства комитета. Заседание комитета пройдет с участием премьера, он даст разъяснения по поводу своего визита на Украину, а также по тематике внешней политики Японии. Обычно на подобного рода поездки необходимо получить разрешение парламента, однако в этот раз этого не было сделано из соображений секретности и безопасности. При этом главная оппозиционная сила страны Конституционно-демократическая партия уже дала понять, что с пониманием отнеслась к этому, но намерена выслушать Кисиду о том, какой месседж он передал Владимиру Зеленскому как лидер станы-председателя G7 и о его подходе в отношении России. Единственной партией на сегодняшний день, кто вслух высказал сомнения в целесообразности визита в точку вооруженного конфликта и намерен потребовать объяснений на этот счет, стала Коммунистическая партия Японии. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник посетил Украину, где провел встречу с Владимиром Зеленским. Кисида пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите G7 в Хиросиме в онлайн-формате, приглашение было принято. В ходе визита в Киев премьер-министр Кисида заявил о скорейшем выделении и использовании уже заявленной помощи в размере 7,1 миллиарда долларов и пообещал выделить безвозмездно помощь на 470 миллионов долларов на энергетику и другие гуманитарные нужды, а также сообщил, что Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение. Кисида до настоящего времени являлся единственным главой государства из числа "большой семерки", кто до сих пор не встречался с Зеленским лично. После Украины Кисида вновь вернулся в Польшу, где в среду состоятся его встречи с руководством страны.

https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html

https://ria.ru/20230322/yaponiya-1859657766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, япония, польша, хирокадзу мацуно, владимир зеленский, фумио кисида, g7, нато