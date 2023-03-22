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С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке - РИА Новости, 22.03.2023
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13:08 22.03.2023 (обновлено: 17:32 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/kikina-1859726975.html
С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке
С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке - РИА Новости, 22.03.2023
С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке
В Россию после длительного орбитального полета вернулась Анна Кикина. Как встречали единственную в отряде "Роскосмоса" женщину — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.03.2023
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фото
анна кикина
космос - риа наука
домодедово (аэропорт)
звездный городок
роскосмос
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В Россию после длительного орбитального полета вернулась Анна Кикина. Как встречали единственную в отряде "Роскосмоса" женщину — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, анна кикина, космос - риа наука, домодедово (аэропорт), звездный городок, роскосмос
Фото, Анна Кикина, Космос - РИА Наука, Домодедово (аэропорт), Звездный городок, Роскосмос

С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке

Читать ria.ru в
В Россию после длительного орбитального полета вернулась Анна Кикина. Как встречали единственную в отряде "Роскосмоса" женщину — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

Анна Кикина вернулась домой из США, где прошла первый этап реабилитации после полета на МКС.

Космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Олег Кононенко в аэропорту Домодедово

Анна Кикина вернулась домой из США, где прошла первый этап реабилитации после полета на МКС.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанк

Друзья, близкие и коллеги по отряду космонавтов встретили Анну в Звездном городке.

Космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Олег Кононенко в аэропорту Домодедов

Друзья, близкие и коллеги по отряду космонавтов встретили Анну в Звездном городке.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Не забыли и о традициях — приветствовали хлебом-солью.

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи в Звездном городке

Не забыли и о традициях — приветствовали хлебом-солью.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Звездном городке Анна продолжит проходить реабилитацию после космического полета.

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи в Звездном городке

В Звездном городке Анна продолжит проходить реабилитацию после космического полета.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Несколько недель специалисты будут оценивать здоровье космонавта. После обследования врачи определят план восстановления.

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи в Звездном городке

Несколько недель специалисты будут оценивать здоровье космонавта. После обследования врачи определят план восстановления.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Анна Кикина провела на МКС около полугода.

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи в Звездном городке

Анна Кикина провела на МКС около полугода.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Космонавт "Роскосма" Олег Кононенко общается с журналистами во время встречи Анны Кикиной в Звездном городке.

Космонавт Роскосма Олег Кононенко общается с журналистами во время встречи космонавта Роскосмоса Анны Кикиной в Звездном городке

Космонавт "Роскосма" Олег Кононенко общается с журналистами во время встречи Анны Кикиной в Звездном городке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Кикина первой из российских космонавтов летала на МКС по программе перекрестных полетов между НАСА и "Роскосмосом" на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи в Звездном городке

Кикина первой из российских космонавтов летала на МКС по программе перекрестных полетов между НАСА и "Роскосмосом" на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 8
 
ФотоАнна КикинаКосмос - РИА НаукаДомодедово (аэропорт)Звездный городокРоскосмос
 
 
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