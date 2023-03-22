С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке

Анна Кикина вернулась домой из США, где прошла первый этап реабилитации после полета на МКС.
Анна Кикина вернулась домой из США, где прошла первый этап реабилитации после полета на МКС.
Друзья, близкие и коллеги по отряду космонавтов встретили Анну в Звездном городке.
Друзья, близкие и коллеги по отряду космонавтов встретили Анну в Звездном городке.
Не забыли и о традициях — приветствовали хлебом-солью.
Не забыли и о традициях — приветствовали хлебом-солью.
В Звездном городке Анна продолжит проходить реабилитацию после космического полета.
В Звездном городке Анна продолжит проходить реабилитацию после космического полета.
Несколько недель специалисты будут оценивать здоровье космонавта. После обследования врачи определят план восстановления.
Несколько недель специалисты будут оценивать здоровье космонавта. После обследования врачи определят план восстановления.
Анна Кикина провела на МКС около полугода.
Космонавт "Роскосма" Олег Кононенко общается с журналистами во время встречи Анны Кикиной в Звездном городке.
Космонавт "Роскосма" Олег Кононенко общается с журналистами во время встречи Анны Кикиной в Звездном городке.
Кикина первой из российских космонавтов летала на МКС по программе перекрестных полетов между НАСА и "Роскосмосом" на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
Кикина первой из российских космонавтов летала на МКС по программе перекрестных полетов между НАСА и "Роскосмосом" на корабле Crew Dragon компании SpaceX.