https://ria.ru/20230322/kikina-1859726975.html

С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке

С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке - РИА Новости, 22.03.2023

С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке

В Россию после длительного орбитального полета вернулась Анна Кикина. Как встречали единственную в отряде "Роскосмоса" женщину — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:08

2023-03-22T13:08

2023-03-22T17:32

фото

анна кикина

космос - риа наука

домодедово (аэропорт)

звездный городок

роскосмос

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В Россию после длительного орбитального полета вернулась Анна Кикина. Как встречали единственную в отряде "Роскосмоса" женщину — в фотоленте Ria.ru.

звездный городок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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