https://ria.ru/20230322/kiev-1859650422.html
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.03.2023
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T01:19
2023-03-22T01:19
2023-03-22T01:20
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в Киевской области в 1.05 мск, затем тревога была объявлена в Киеве, в 1.12. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230322/trevoga-1859647856.html
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в мире, киевская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу