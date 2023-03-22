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Депутат Рады обвинил Зеленского в многомиллионных хищениях - РИА Новости, 22.03.2023
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11:04 22.03.2023 (обновлено: 12:00 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/khischeniya-1859710955.html
Депутат Рады обвинил Зеленского в многомиллионных хищениях
Депутат Рады обвинил Зеленского в многомиллионных хищениях - РИА Новости, 22.03.2023
Депутат Рады обвинил Зеленского в многомиллионных хищениях
Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в хищении многомиллионных средств из бюджета при закупках... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:04
2023-03-22T12:00
в мире
украина
гео лерос
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в хищении многомиллионных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов. По словам депутата, в его распоряжении есть контракты Минобороны Украины, в которых "много интересного". "Например, в 2022 году Минобороны через госпредприятие "Прогресс" закупило снаряды болгарского производства. Переплата на этих трех контрактах составила 6,7 миллиарда гривен (181,4 миллиона долларов. — Прим. ред.) — 170 миллионов евро ушли кому-то в карман. Мы понимаем, что эти деньги ушли в карман ОПГ Ермака и Зеленского", — заявил Лерос на видео, которое выложил в своем Telegram-канале. Он утверждает, что именно через госпредприятие "Прогресс" Минобороны закупало боеприпасы по цене в два-три раза выше рыночной. По информации Лероса, курирует предприятие экс-замминистра обороны Александр Миронюк, который является "человеком Ермака". "Что Зеленский, что Ермак стали крестными отцами коррупции в нашей стране. &lt;...&gt; До того, как в эту историю с закупками снарядов болгарского производства вмешалось ГП "Прогресс", Минобороны напрямую покупало эти снаряды по рыночной стоимости. Затем ГП "Прогресс", Миронюк получил индульгенцию от офиса президента и начал закупать там в два-три раза дороже", — отметил Лерос. Депутат заявил, что все эти данные намерен отправить в национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированную антикоррупционную прокуратуру. По его словам, Минобороны также заключало контракты на поставку боеприпасов с фирмами-однодневками, которые не выполнили своих обязательств. "Контракты не выполнялись, потом они списывались и помечались как бесперспективные. На январь 2023 года задолженность согласно этим контрактам перед Минобороны составляет по амуниции 14 миллиардов гривен (379 миллионов долларов. — Прим. ред.), по боекомплектам, боеприпасам — 34 миллиарда гривен (920,4 миллиона долларов. — Прим. ред.). Большинство из них уже никто не будет выполнять", — добавил Лерос. Лерос был избран в украинский парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос в ходе выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "Хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным. В конце февраля этого года его отстранили от участия в заседаниях парламента за оскорбительные высказывания в адрес СБУ и Ермака.
https://ria.ru/20230321/ukraintsy-1859281238.html
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в мире, украина, гео лерос, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Гео Лерос, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады обвинил Зеленского в многомиллионных хищениях

Депутат Рады Лерос обвинил Зеленского в многомиллионных хищениях при оборонных закупках

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в хищении многомиллионных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов.
По словам депутата, в его распоряжении есть контракты Минобороны Украины, в которых "много интересного".
"Например, в 2022 году Минобороны через госпредприятие "Прогресс" закупило снаряды болгарского производства. Переплата на этих трех контрактах составила 6,7 миллиарда гривен (181,4 миллиона долларов. — Прим. ред.) — 170 миллионов евро ушли кому-то в карман. Мы понимаем, что эти деньги ушли в карман ОПГ Ермака и Зеленского", — заявил Лерос на видео, которое выложил в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что именно через госпредприятие "Прогресс" Минобороны закупало боеприпасы по цене в два-три раза выше рыночной. По информации Лероса, курирует предприятие экс-замминистра обороны Александр Миронюк, который является "человеком Ермака".
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"Что Зеленский, что Ермак стали крестными отцами коррупции в нашей стране. <...> До того, как в эту историю с закупками снарядов болгарского производства вмешалось ГП "Прогресс", Минобороны напрямую покупало эти снаряды по рыночной стоимости. Затем ГП "Прогресс", Миронюк получил индульгенцию от офиса президента и начал закупать там в два-три раза дороже", — отметил Лерос.
Депутат заявил, что все эти данные намерен отправить в национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированную антикоррупционную прокуратуру. По его словам, Минобороны также заключало контракты на поставку боеприпасов с фирмами-однодневками, которые не выполнили своих обязательств.
"Контракты не выполнялись, потом они списывались и помечались как бесперспективные. На январь 2023 года задолженность согласно этим контрактам перед Минобороны составляет по амуниции 14 миллиардов гривен (379 миллионов долларов. — Прим. ред.), по боекомплектам, боеприпасам — 34 миллиарда гривен (920,4 миллиона долларов. — Прим. ред.). Большинство из них уже никто не будет выполнять", — добавил Лерос.
Лерос был избран в украинский парламент от партии "Слуга народа". В 2020 году его исключили из фракции. В конце 2021 года Лерос в ходе выступления в парламенте показал неприличный жест в сторону Зеленского и главы его офиса Ермака, которые присутствовали в зале. Он стал подозреваемым по статье УК "Хулиганство". Сам Лерос назвал свой поступок импульсивным. В конце февраля этого года его отстранили от участия в заседаниях парламента за оскорбительные высказывания в адрес СБУ и Ермака.
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