https://ria.ru/20230322/khabarovsk-1859714252.html

Сквер предпринимателей появится в Хабаровске осенью 2023 года

Сквер предпринимателей появится в Хабаровске осенью 2023 года - РИА Новости, 22.03.2023

Сквер предпринимателей появится в Хабаровске осенью 2023 года

Сквер предпринимателей, социальной ответственности и меценатства появится в Хабаровске осенью текущего года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:16

2023-03-22T11:16

2023-03-22T11:53

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ХАБАРОВСК, 22 мар - РИА Новости. Сквер предпринимателей, социальной ответственности и меценатства появится в Хабаровске осенью текущего года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. По данным краевого правительства, реализацию благотворительного проекта глава региона обсудил с зампредом правительства Хабаровского края Марией Авиловой, советником губернатора Андреем Веретенниковым и сопредседателем краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата Ильей Немишем в ходе рабочей встречи. "В Хабаровске появится Сквер предпринимателей, социальной ответственности и меценатства. Реализацию этого благотворительного проекта обсудил с его инициаторами и оценил эскизы нового общественного пространства. Оно будет работать не только в направлении популяризации бизнес-деятельности и положительного статуса предпринимателя, но и послужит еще одним комфортным местом для отдыха жителей и гостей региона", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале после встречи. Он указал, что сквер обустроят в районе улицы Калинина осенью. По словам Веретенникова, работа по подготовке проекта уже начата, а открытие будет приурочено к 85-летию Хабаровского края (20 октября). Затраты на благоустройство территории берут на себя сами инициаторы. "Я приветствую любую активность. Главное, чтобы предприниматели добросовестно выполняли свои обязательства: зарабатывали, платили налоги, заботились о своих сотрудниках и продвигали наш край. А мы, в свою очередь, продолжаем обеспечивать местному бизнесу всю необходимую господдержку как на федеральном, так и на региональном уровне", - отметил Дегтярев. В совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата региона входят 35 объединений и ассоциаций – это около 1 тысячи предпринимателей, а также 19 муниципальных отделений – порядка 320 представителей бизнеса на местах. Более 100 коммерсантов включены в комитеты и рабочие группы самого совета.

https://ria.ru/20230320/kafe-1859022227.html

https://ria.ru/20230316/erofey-1858261149.html

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