https://ria.ru/20230322/keniya-1859801555.html

Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении

Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении - РИА Новости, 22.03.2023

Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил участия Запада в беспорядках в Кении. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:33

2023-03-22T15:33

2023-03-22T15:33

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил участия Запада в беспорядках в Кении. "Мы были обеспокоены ситуацией, которая сложилась в ЦАР в результате нападения экстремистов на китайских рабочих, убийство девятерых из этих рабочих. То, что параллельно были беспорядки в Кении, нас тоже не удивляет, потому что западные наши коллеги постоянно требуют от африканских лидеров, от лидеров других стран следовать своим советам, а те, кто проявляет какую-то минимальную самостоятельность, получают со стороны Запада различные провокации. Я не утверждаю, но не исключаю, что так было и в этот раз", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом. В понедельник сторонники экс-премьера Кении Раила Одинга, который возглавляет оппозиционную коалицию "Азимио", вышли на манифестацию в столице страны Найроби. Одинга требует от властей пересмотра итогов выборов в августе 2022 года, на которых он, по его мнению, победил, а также снижения стоимости жизни в стране, выросшей после повышения цен на некоторые базовые товары.

https://ria.ru/20230320/koloniya-1859075725.html

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в мире, кения, сергей лавров, цар, россия, запад