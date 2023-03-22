Рейтинг@Mail.ru
Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/keniya-1859801555.html
Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении
Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении - РИА Новости, 22.03.2023
Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении
Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил участия Запада в беспорядках в Кении. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:33
2023-03-22T15:33
в мире
кения
сергей лавров
цар
россия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил участия Запада в беспорядках в Кении. "Мы были обеспокоены ситуацией, которая сложилась в ЦАР в результате нападения экстремистов на китайских рабочих, убийство девятерых из этих рабочих. То, что параллельно были беспорядки в Кении, нас тоже не удивляет, потому что западные наши коллеги постоянно требуют от африканских лидеров, от лидеров других стран следовать своим советам, а те, кто проявляет какую-то минимальную самостоятельность, получают со стороны Запада различные провокации. Я не утверждаю, но не исключаю, что так было и в этот раз", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом. В понедельник сторонники экс-премьера Кении Раила Одинга, который возглавляет оппозиционную коалицию "Азимио", вышли на манифестацию в столице страны Найроби. Одинга требует от властей пересмотра итогов выборов в августе 2022 года, на которых он, по его мнению, победил, а также снижения стоимости жизни в стране, выросшей после повышения цен на некоторые базовые товары.
https://ria.ru/20230320/koloniya-1859075725.html
кения
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, сергей лавров, цар, россия, запад
В мире, Кения, Сергей Лавров, ЦАР, Россия, Запад
Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении

Глава МИД Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил участия Запада в беспорядках в Кении.
"Мы были обеспокоены ситуацией, которая сложилась в ЦАР в результате нападения экстремистов на китайских рабочих, убийство девятерых из этих рабочих. То, что параллельно были беспорядки в Кении, нас тоже не удивляет, потому что западные наши коллеги постоянно требуют от африканских лидеров, от лидеров других стран следовать своим советам, а те, кто проявляет какую-то минимальную самостоятельность, получают со стороны Запада различные провокации. Я не утверждаю, но не исключаю, что так было и в этот раз", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.
«
"Я сказал, что я это не исключаю, потому что бывают ситуации, которые складываются в экономике, в социальной сфере, вызывающие протесты, возражения населения, но в подавляющем большинстве случаев Запад стремится либо создавать такие ситуации, либо использовать их в своих интересах", - добавил Лавров.
В понедельник сторонники экс-премьера Кении Раила Одинга, который возглавляет оппозиционную коалицию "Азимио", вышли на манифестацию в столице страны Найроби. Одинга требует от властей пересмотра итогов выборов в августе 2022 года, на которых он, по его мнению, победил, а также снижения стоимости жизни в стране, выросшей после повышения цен на некоторые базовые товары.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Матвиенко призвала Запад компенсировать Африке ущерб за колониализм
20 марта, 12:31
 
В миреКенияСергей ЛавровЦАРРоссияЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала