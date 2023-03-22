Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении
Глава МИД Лавров допустил участие Запада в беспорядках в Кении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил участия Запада в беспорядках в Кении.
"Мы были обеспокоены ситуацией, которая сложилась в ЦАР в результате нападения экстремистов на китайских рабочих, убийство девятерых из этих рабочих. То, что параллельно были беспорядки в Кении, нас тоже не удивляет, потому что западные наши коллеги постоянно требуют от африканских лидеров, от лидеров других стран следовать своим советам, а те, кто проявляет какую-то минимальную самостоятельность, получают со стороны Запада различные провокации. Я не утверждаю, но не исключаю, что так было и в этот раз", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.
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"Я сказал, что я это не исключаю, потому что бывают ситуации, которые складываются в экономике, в социальной сфере, вызывающие протесты, возражения населения, но в подавляющем большинстве случаев Запад стремится либо создавать такие ситуации, либо использовать их в своих интересах", - добавил Лавров.
В понедельник сторонники экс-премьера Кении Раила Одинга, который возглавляет оппозиционную коалицию "Азимио", вышли на манифестацию в столице страны Найроби. Одинга требует от властей пересмотра итогов выборов в августе 2022 года, на которых он, по его мнению, победил, а также снижения стоимости жизни в стране, выросшей после повышения цен на некоторые базовые товары.