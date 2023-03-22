https://ria.ru/20230322/italiya-1859745260.html

В Италии туриста оштрафовали на 470 евро за парковку на знаменитой площади

В Италии туриста оштрафовали на 470 евро за парковку на знаменитой площади - РИА Новости, 22.03.2023

В Италии туриста оштрафовали на 470 евро за парковку на знаменитой площади

Во Флоренции американский турист без водительских прав грубо нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 470 евро, сообщает CNN. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:07

2023-03-22T13:07

2023-03-22T13:07

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Во Флоренции американский турист без водительских прав грубо нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 470 евро, сообщает CNN.Гость взял в аренду ярко-красную Ferrari Spider, проехал на ней по главной – и пешеходной – площади Флоренции Piazza della Signoria, расположенной в историческом центре перед Палаццо Веккьо, у галереи Уффици.Полицейские на месте оштрафовали нарушителя, причем обвинили его не только незаконном проезде по площади, парковке там же, но и в отсутствии международных прав. У 43-летнего путешественника имелось лишь американское водительское удостоверение, сообщил муниципалитет Флоренции.Издание отмечает, что это не первый случай, когда иностранцы нарушают правила дорожного движения на исторических объектах. Так, в январе во Флоренции полиция оштрафовала на 500 евро жителя США за проезд на Fiat Panda через древний пешеходный мост Понте-Веккьо. А год назад гражданин Саудовской Аравии был обвинен в повреждении памятника и арестован после того, как проехал на арендованной Maserati по Испанской лестнице в Риме.

https://ria.ru/20230322/gastrosuvenir-1859574523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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