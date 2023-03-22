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В Италии туриста оштрафовали на 470 евро за парковку на знаменитой площади - РИА Новости, 22.03.2023
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Туризм
 
13:07 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/italiya-1859745260.html
В Италии туриста оштрафовали на 470 евро за парковку на знаменитой площади
В Италии туриста оштрафовали на 470 евро за парковку на знаменитой площади - РИА Новости, 22.03.2023
В Италии туриста оштрафовали на 470 евро за парковку на знаменитой площади
Во Флоренции американский турист без водительских прав грубо нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 470 евро, сообщает CNN. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:07
2023-03-22T13:07
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флоренция
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Во Флоренции американский турист без водительских прав грубо нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 470 евро, сообщает CNN.Гость взял в аренду ярко-красную Ferrari Spider, проехал на ней по главной – и пешеходной – площади Флоренции Piazza della Signoria, расположенной в историческом центре перед Палаццо Веккьо, у галереи Уффици.Полицейские на месте оштрафовали нарушителя, причем обвинили его не только незаконном проезде по площади, парковке там же, но и в отсутствии международных прав. У 43-летнего путешественника имелось лишь американское водительское удостоверение, сообщил муниципалитет Флоренции.Издание отмечает, что это не первый случай, когда иностранцы нарушают правила дорожного движения на исторических объектах. Так, в январе во Флоренции полиция оштрафовала на 500 евро жителя США за проезд на Fiat Panda через древний пешеходный мост Понте-Веккьо. А год назад гражданин Саудовской Аравии был обвинен в повреждении памятника и арестован после того, как проехал на арендованной Maserati по Испанской лестнице в Риме.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Флоренция, Италия, США
В Италии туриста оштрафовали на 470 евро за парковку на знаменитой площади

В Италии турист припарковал Ferrari на знаменитой площади и был оштрафован на 470 евро

© AP Photo / Domenico StinellisПалаццо Веккьо во Флоренции
Палаццо Веккьо во Флоренции - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Domenico Stinellis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Во Флоренции американский турист без водительских прав грубо нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 470 евро, сообщает CNN.
Гость взял в аренду ярко-красную Ferrari Spider, проехал на ней по главной – и пешеходной – площади Флоренции Piazza della Signoria, расположенной в историческом центре перед Палаццо Веккьо, у галереи Уффици.
Полицейские на месте оштрафовали нарушителя, причем обвинили его не только незаконном проезде по площади, парковке там же, но и в отсутствии международных прав. У 43-летнего путешественника имелось лишь американское водительское удостоверение, сообщил муниципалитет Флоренции.
Издание отмечает, что это не первый случай, когда иностранцы нарушают правила дорожного движения на исторических объектах. Так, в январе во Флоренции полиция оштрафовала на 500 евро жителя США за проезд на Fiat Panda через древний пешеходный мост Понте-Веккьо. А год назад гражданин Саудовской Аравии был обвинен в повреждении памятника и арестован после того, как проехал на арендованной Maserati по Испанской лестнице в Риме.
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