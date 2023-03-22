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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99 процента - РИА Новости, 22.03.2023
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19:35 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/inflyatsiya-1859888935.html
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99 процента - РИА Новости, 22.03.2023
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99% на 20 марта против 7,65% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:35
2023-03-22T19:35
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99% на 20 марта против 7,65% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По данным Росстата, на неделе с 14 по 20 марта 2023 года инфляция составила 0,1% после 0,02% неделей ранее. "В годовом выражении темпы роста цен снизились – до 5,99% год к году", - говорится в сообщении Минэкономразвития. Авторы документа отмечают, что в продовольственном сегменте цены выросли на 0,03% за счет удорожания продуктов питания за исключением овощей и фруктов. При этом на плодоовощную продукцию снижение цен ускорилось. "В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,09% при возобновлении роста цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен составили 0,35% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - пояснили в министерстве. О том, что инфляция в годовом выражении существенно снизится в конце первого квартала, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он объяснял это тем, что из базы расчета инфляции уйдет пик роста цен весны 2022 года. Решетников также не исключал, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.
https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия, цены на нефть
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Россия, Цены на нефть
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99 процента

Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась с 7,65 до 5,99 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99% на 20 марта против 7,65% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По данным Росстата, на неделе с 14 по 20 марта 2023 года инфляция составила 0,1% после 0,02% неделей ранее.
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"В годовом выражении темпы роста цен снизились – до 5,99% год к году", - говорится в сообщении Минэкономразвития.
Авторы документа отмечают, что в продовольственном сегменте цены выросли на 0,03% за счет удорожания продуктов питания за исключением овощей и фруктов. При этом на плодоовощную продукцию снижение цен ускорилось.
"В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,09% при возобновлении роста цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен составили 0,35% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - пояснили в министерстве.
О том, что инфляция в годовом выражении существенно снизится в конце первого квартала, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он объяснял это тем, что из базы расчета инфляции уйдет пик роста цен весны 2022 года. Решетников также не исключал, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.
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