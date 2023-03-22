https://ria.ru/20230322/gosvizit-1859831247.html
Си Цзиньпин прибыл в Пекин после госвизита в Россию
Си Цзиньпин прибыл в Пекин после госвизита в Россию - РИА Новости, 22.03.2023
Си Цзиньпин прибыл в Пекин после госвизита в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду вечером вернулся в Пекин, завершив государственный визит в Россию, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:49
2023-03-22T16:49
2023-03-22T16:49
китай
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду вечером вернулся в Пекин, завершив государственный визит в Россию, сообщает Центральное телевидение Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://ria.ru/20230322/kitaytsy-1859791096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, си цзиньпин, владимир путин, ван и (политик), в мире
Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ван И (политик), В мире
Си Цзиньпин прибыл в Пекин после госвизита в Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин вернулся в Пекин, завершив государственный визит в Россию