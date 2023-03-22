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Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу - РИА Новости, 22.03.2023
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13:40 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/gosoboronzakaz-1859770263.html
Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу
Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу - РИА Новости, 22.03.2023
Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о наделении Генпрокуратуры правом доступа к информационной системе о расчетах по гособоронзаказу. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:40
2023-03-22T13:40
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
безопасность
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о наделении Генпрокуратуры правом доступа к информационной системе о расчетах по гособоронзаказу. Инициатива была внесена в Госдуму правительством России. "Внести в пункт 1 статьи 8 Федерального закона… изменение, дополнив его после слов "органу финансового мониторинга" словами "Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - сообщается в тексте документа. Данное изменение позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ в режиме реального времени к информации, содержащейся в системе. Также реализация данного изменения позволит увеличить охват проверками объектов прокурорского надзора, снизить трудоемкость выявления потенциальных нарушителей законодательства в части выполнения гособоронзаказа, сократить время между совершением и выявлением нарушения, повысить эффективность планирования и проведения прокурорских проверок, отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858038334.html
https://ria.ru/20230228/kontrol-1854870698.html
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россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, безопасность
Россия, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность
Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу

Генпрокуратуру наделили правом доступа к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о наделении Генпрокуратуры правом доступа к информационной системе о расчетах по гособоронзаказу.
Инициатива была внесена в Госдуму правительством России.
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"Внести в пункт 1 статьи 8 Федерального закона… изменение, дополнив его после слов "органу финансового мониторинга" словами "Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - сообщается в тексте документа.
Данное изменение позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ в режиме реального времени к информации, содержащейся в системе.
Также реализация данного изменения позволит увеличить охват проверками объектов прокурорского надзора, снизить трудоемкость выявления потенциальных нарушителей законодательства в части выполнения гособоронзаказа, сократить время между совершением и выявлением нарушения, повысить эффективность планирования и проведения прокурорских проверок, отмечается в пояснительной записке.
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РоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФБезопасность
 
 
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