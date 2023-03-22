https://ria.ru/20230322/gosoboronzakaz-1859770263.html

Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу

Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу - РИА Новости, 22.03.2023

Дума приняла закон о доступе ГП к инфосистеме о расчетах по гособоронзаказу

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о наделении Генпрокуратуры правом доступа к информационной системе о расчетах по гособоронзаказу. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:40

2023-03-22T13:40

2023-03-22T13:40

россия

госдума рф

генеральная прокуратура рф

безопасность

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о наделении Генпрокуратуры правом доступа к информационной системе о расчетах по гособоронзаказу. Инициатива была внесена в Госдуму правительством России. "Внести в пункт 1 статьи 8 Федерального закона… изменение, дополнив его после слов "органу финансового мониторинга" словами "Генеральной прокуратуре Российской Федерации", - сообщается в тексте документа. Данное изменение позволит заключить соглашение об информационном взаимодействии и тем самым обеспечить беспрерывный доступ в режиме реального времени к информации, содержащейся в системе. Также реализация данного изменения позволит увеличить охват проверками объектов прокурорского надзора, снизить трудоемкость выявления потенциальных нарушителей законодательства в части выполнения гособоронзаказа, сократить время между совершением и выявлением нарушения, повысить эффективность планирования и проведения прокурорских проверок, отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230315/gosoboronzakaz-1858038334.html

https://ria.ru/20230228/kontrol-1854870698.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, безопасность