https://ria.ru/20230322/godovschina-1860958119.html

Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне

Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне - РИА Новости, 27.03.2023

Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что 80-я годовщина трагедии в Хатыни – это не только повод вспомнить жертв... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-22T17:58

2023-03-22T17:58

2023-03-27T15:11

союзное государство

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

белоруссия

россия

хатынь

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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что 80-я годовщина трагедии в Хатыни – это не только повод вспомнить жертв Великой Отечественной войны, но и повод задуматься о сегодняшнем дне. "Это - повод еще раз всем подумать и о дне нынешнем", - сказал Мезенцев журналистам. В том числе, подчеркнул он, можно вспомнить и о том, что у Белоруссии есть "глубокая надежная, масштабная система исторических отношений с россиянами". "Мы помним, что советский народ понес в годы Великой Отечественной войны самые неисчислимые потери, помним, как вся страна (СССР – ред.) возрождала Минск и другие города Беларуси, помогала восстановлению блокадного Ленинграда... Было доверие и чувство товарищества, которое нельзя разменять. Многое, к сожалению, в постсоветский период (мы – ред.) потеряли, но Хатынь заставляет об этом помнить, (заставляет – ред.) быть порядочнее, смелее и честнее", - сказал Мезенцев. Он отметил то внимание, которое уделяют белорусские власти, сохранению памяти о трагедии в Хатыни и в целом сохранению памяти о жертвах и героях Великой Отечественной войны. Госсекретарь подчеркнул, что в среду, в годовщину трагедии в Хатыни, мемориал посетили высшие должностные лица страны, а президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил памятную церемонию вместе со своими сыновьями. Оценивая проведенную в комплексе реконструкцию и открывшийся новый музей, Мезенцев отметил, что новая экспозиция позволяет "осмыслить масштаб и глубину трагедии". Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859712820.html

https://ria.ru/20230322/derevni-1859682141.html

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хатынь

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белоруссия, россия, хатынь