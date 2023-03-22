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Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне - РИА Новости, 27.03.2023
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Союзное государство
 
17:58 22.03.2023 (обновлено: 15:11 27.03.2023)
https://ria.ru/20230322/godovschina-1860958119.html
Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне
Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне - РИА Новости, 27.03.2023
Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что 80-я годовщина трагедии в Хатыни – это не только повод вспомнить жертв... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-22T17:58
2023-03-27T15:11
союзное государство
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
белоруссия
россия
хатынь
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что 80-я годовщина трагедии в Хатыни – это не только повод вспомнить жертв Великой Отечественной войны, но и повод задуматься о сегодняшнем дне. "Это - повод еще раз всем подумать и о дне нынешнем", - сказал Мезенцев журналистам. В том числе, подчеркнул он, можно вспомнить и о том, что у Белоруссии есть "глубокая надежная, масштабная система исторических отношений с россиянами". "Мы помним, что советский народ понес в годы Великой Отечественной войны самые неисчислимые потери, помним, как вся страна (СССР – ред.) возрождала Минск и другие города Беларуси, помогала восстановлению блокадного Ленинграда... Было доверие и чувство товарищества, которое нельзя разменять. Многое, к сожалению, в постсоветский период (мы – ред.) потеряли, но Хатынь заставляет об этом помнить, (заставляет – ред.) быть порядочнее, смелее и честнее", - сказал Мезенцев. Он отметил то внимание, которое уделяют белорусские власти, сохранению памяти о трагедии в Хатыни и в целом сохранению памяти о жертвах и героях Великой Отечественной войны. Госсекретарь подчеркнул, что в среду, в годовщину трагедии в Хатыни, мемориал посетили высшие должностные лица страны, а президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил памятную церемонию вместе со своими сыновьями. Оценивая проведенную в комплексе реконструкцию и открывшийся новый музей, Мезенцев отметил, что новая экспозиция позволяет "осмыслить масштаб и глубину трагедии". Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.
https://ria.ru/20230322/khatyn-1859712820.html
https://ria.ru/20230322/derevni-1859682141.html
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дмитрий мезенцев, александр лукашенко, белоруссия, россия, хатынь
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Хатынь

Мезенцев: годовщина трагедии в Хатыни – повод задуматься о сегодняшнем дне

© РИА Новости / Ю.Иванов | Перейти в медиабанкБелорусская ССР, мемориальный комплекс Хатынь, 1985 год, "Кладбище деревень", символизирующее 186 невозрожденных белорусских деревень, сожженных немецкими оккупантами вместе с жителями
Белорусская ССР, мемориальный комплекс Хатынь, 1985 год, Кладбище деревень, символизирующее 186 невозрожденных белорусских деревень, сожженных немецкими оккупантами вместе с жителями - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Ю.Иванов
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Белорусская ССР, мемориальный комплекс Хатынь, 1985 год, "Кладбище деревень", символизирующее 186 невозрожденных белорусских деревень, сожженных немецкими оккупантами вместе с жителями. Архивное фото
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МЕМОРИАЛ "ХАТЫНЬ" (Минская область), 22 мар – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что 80-я годовщина трагедии в Хатыни – это не только повод вспомнить жертв Великой Отечественной войны, но и повод задуматься о сегодняшнем дне.
"Это - повод еще раз всем подумать и о дне нынешнем", - сказал Мезенцев журналистам.
В том числе, подчеркнул он, можно вспомнить и о том, что у Белоруссии есть "глубокая надежная, масштабная система исторических отношений с россиянами". "Мы помним, что советский народ понес в годы Великой Отечественной войны самые неисчислимые потери, помним, как вся страна (СССР – ред.) возрождала Минск и другие города Беларуси, помогала восстановлению блокадного Ленинграда... Было доверие и чувство товарищества, которое нельзя разменять. Многое, к сожалению, в постсоветский период (мы – ред.) потеряли, но Хатынь заставляет об этом помнить, (заставляет – ред.) быть порядочнее, смелее и честнее", - сказал Мезенцев.
Он отметил то внимание, которое уделяют белорусские власти, сохранению памяти о трагедии в Хатыни и в целом сохранению памяти о жертвах и героях Великой Отечественной войны. Госсекретарь подчеркнул, что в среду, в годовщину трагедии в Хатыни, мемориал посетили высшие должностные лица страны, а президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил памятную церемонию вместе со своими сыновьями.
Участники митинга-реквиема в мемориальном комплексе Хатынь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс "Хатынь"
22 марта, 11:13
«
"Сегодня очень много пришло людей на эту героическую и трагическую землю, в том числе много молодых лиц – школьников, студентов, суворовцев. Также пришли военнослужащие и ветераны. Пришли люди, которые многократно были здесь ранее, а есть и те, кто посещает комплекс впервые", - констатировал он.
Оценивая проведенную в комплексе реконструкцию и открывшийся новый музей, Мезенцев отметил, что новая экспозиция позволяет "осмыслить масштаб и глубину трагедии".
Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности".
В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.
Горящая деревня в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В Белоруссии установили еще 30 деревень, разделивших судьбу Хатыни
22 марта, 09:33
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияХатынь
 
 
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