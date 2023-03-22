https://ria.ru/20230322/gazifikatsiya-1859680744.html

Амурская область газифицирована уже на 13%, за 2 года планка дойдет до 40%

Амурская область газифицирована уже на 13%, за 2 года планка дойдет до 40% - РИА Новости, 22.03.2023

Амурская область газифицирована уже на 13%, за 2 года планка дойдет до 40%

Уровень газификации Амурской области составляет 13%, в ближайшие два года эта планка дойдет до 40%, рассказал в правительстве Приамурья председатель комитета по РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T09:27

2023-03-22T09:27

2023-03-22T10:41

василий орлов (губернатор)

валентина матвиенко

андрей кутепов

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мар – РИА Новости. Уровень газификации Амурской области составляет 13%, в ближайшие два года эта планка дойдет до 40%, рассказал в правительстве Приамурья председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов. Команда сенаторов под руководством Кутепова работает в регионе, изучает экономический потенциал. Делегация уже посетила ряд объектов в Благовещенске: предмостовую зону нового международного моста, строительство моста через реку Зея, побывали на площадке "Золотой мили". Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что первый день работы делегации прошел продуктивно. "Одно из важных событий дня - то, что было проведено совещание с участием "Росгранстроя" по поводу ускорения сроков строительства этого пограничного перехода. До конца года переход начнет работать полноценно, соответственно, увеличит пропускную способность международного моста. Обсуждали также концептуальные, важнейшие для нас темы развития транспортной инфраструктуры, в том числе строительство нового международного железнодорожного моста Джалинда-Мохэ. Коллеги из РЖД и Минтранса выразили поддержку в реализации этого проекта. Ждём также поддержку в этом важнейшем проекте от Совета Федерации", - прокомментировал Орлов. Помимо хороших темпов газификации Амурской области, Кутепов отметил большой потенциал в туристической сфере и образовании Приамурья. "Количество проектов, которые сейчас реализует "Газпром" и другие коммерческие структуры, достаточно большое. Это потребует большого количества специалистов, причём высокого класса. Уровень газификации на Дальнем Востоке будет расти неуклонно. Уже сейчас мы говорим о 13% газификации области, буквально два года назад уровень был 3-4%. Ожидаем, что в ближайшие два года эта планка дойдет до 40%. Мы понимаем, какая динамика. Нужно сейчас готовить кадры", - сказал председатель комитета СФ. Во время рабочей встречи губернатор поблагодарил председателя комитета Совфеда за то, что делегация посетила регион в таком представительском составе, отметив, что Приамурье решает много вопросов с помощью сенаторов и, в частности, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. "У нас сложились очень конструктивные, добрые взаимоотношения. Регулярно встречаемся, обращаемся за помощью в Совет Федерации - нам никогда не отказывает ни в части поддержки нашего региона по выделению дополнительного финансирования в рамках тех или иных программ, ни в части корректировки федерального законодательства, которое иногда требуется под реалии нашего субъекта", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20230320/kvartiry-1859224854.html

https://ria.ru/20230318/belogorsk-1858742536.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), валентина матвиенко, андрей кутепов