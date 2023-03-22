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Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.03.2023
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18:09 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/gaz-1859866891.html
Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто
Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.03.2023
Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто
Венгрия не может обеспечить себя газом без источников топлива в России, а принятые против Москвы санкции безрезультатны, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:09
2023-03-22T18:09
венгрия
россия
экономика
петер сийярто
будапешт
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Венгрия не может обеспечить себя газом без источников топлива в России, а принятые против Москвы санкции безрезультатны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии во вторник принял участие в региональной конференции по энергетике SET Trebinje 2023 в городе Требине на юго-востоке Боснии и Герцеговины. "Чтобы страна могла покупать природный газ, необходимо обеспечить источник и транспортировку газа. Реальность в случае Венгрии в том, что безопасное снабжение нашей страны природным газом без российских источников сегодня невозможно. Мы приложили серьезные усилия для диверсификации поставок газа, но чтобы это получилось, нужно больше времени", - цитирует Сийярто агентство Танюг. "Что касается санкций, у нас нет намерения прекращать поставки газа из России. Когда принимали первый пакет санкций, те, кто его вводил, говорили, что Россия будет экономически разрушена этими санкциями и не сможет продолжать войну, что приведет к миру. Сейчас мы дошли уже до 10-го пакета санкций, а Россия не сдается", - отметил он. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
https://ria.ru/20230322/vengriya-1859841170.html
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html
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венгрия, россия, экономика, петер сийярто, будапешт
Венгрия, Россия, Экономика, Петер Сийярто, Будапешт
Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто

Сийярто заявил о невозможности обойтись без газа из России и безрезультатности санкций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Венгрия не может обеспечить себя газом без источников топлива в России, а принятые против Москвы санкции безрезультатны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии во вторник принял участие в региональной конференции по энергетике SET Trebinje 2023 в городе Требине на юго-востоке Боснии и Герцеговины.
"Чтобы страна могла покупать природный газ, необходимо обеспечить источник и транспортировку газа. Реальность в случае Венгрии в том, что безопасное снабжение нашей страны природным газом без российских источников сегодня невозможно. Мы приложили серьезные усилия для диверсификации поставок газа, но чтобы это получилось, нужно больше времени", - цитирует Сийярто агентство Танюг.
"Что касается санкций, у нас нет намерения прекращать поставки газа из России. Когда принимали первый пакет санкций, те, кто его вводил, говорили, что Россия будет экономически разрушена этими санкциями и не сможет продолжать войну, что приведет к миру. Сейчас мы дошли уже до 10-го пакета санкций, а Россия не сдается", - отметил он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.
Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
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ВенгрияРоссияЭкономикаПетер СийяртоБудапешт
 
 
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