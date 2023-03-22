https://ria.ru/20230322/gaz-1859866891.html

Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто

Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.03.2023

Венгрия не может обойтись без российского газа, заявил Сийярто

Венгрия не может обеспечить себя газом без источников топлива в России, а принятые против Москвы санкции безрезультатны, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:09

2023-03-22T18:09

2023-03-22T18:09

венгрия

россия

экономика

петер сийярто

будапешт

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БЕЛГРАД, 22 мар – РИА Новости. Венгрия не может обеспечить себя газом без источников топлива в России, а принятые против Москвы санкции безрезультатны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии во вторник принял участие в региональной конференции по энергетике SET Trebinje 2023 в городе Требине на юго-востоке Боснии и Герцеговины. "Чтобы страна могла покупать природный газ, необходимо обеспечить источник и транспортировку газа. Реальность в случае Венгрии в том, что безопасное снабжение нашей страны природным газом без российских источников сегодня невозможно. Мы приложили серьезные усилия для диверсификации поставок газа, но чтобы это получилось, нужно больше времени", - цитирует Сийярто агентство Танюг. "Что касается санкций, у нас нет намерения прекращать поставки газа из России. Когда принимали первый пакет санкций, те, кто его вводил, говорили, что Россия будет экономически разрушена этими санкциями и не сможет продолжать войну, что приведет к миру. Сейчас мы дошли уже до 10-го пакета санкций, а Россия не сдается", - отметил он. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

https://ria.ru/20230322/vengriya-1859841170.html

https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html

венгрия

россия

будапешт

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, россия, экономика, петер сийярто, будапешт