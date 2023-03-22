https://ria.ru/20230322/gaz-1859716271.html

В Нижегородской области мать с двумя детьми отравились угарным газом

В Нижегородской области мать с двумя детьми отравились угарным газом - РИА Новости, 22.03.2023

В Нижегородской области мать с двумя детьми отравились угарным газом

Женщина и две ее дочери отравились угарным газом в своей квартире в Кстовском районе, организована доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:21

2023-03-22T11:21

2023-03-22T11:21

происшествия

нижегородская область

кстовский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Женщина и две ее дочери отравились угарным газом в своей квартире в Кстовском районе, организована доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области. Вечером 21 марта в Кстовскую районную больницу из поселка Селекционной станции поступили три человека с признаками отравления угарным газом. Уточняется, что пострадавшие - женщина 1988 года рождения и две девочки 2008 и 2018 годов рождения, они госпитализированы, угрозы их жизни нет. "По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, происшествие произошло в квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома. В тот вечер при работе газовой колонки и газовой плиты была включена вытяжка на кухне. В настоящее время следователи СК совместно с представителями газоснабжающей организации продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе будет исследовано газовое оборудование на его исправность и правильность размещения в жилом помещении", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230322/medsestra-1859692716.html

нижегородская область

кстовский район

россия

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происшествия, нижегородская область, кстовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)