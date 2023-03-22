https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859833879.html

Французские депутаты раскритиковали слова Макрона о нелегитимности толпы

Французские депутаты раскритиковали слова Макрона о нелегитимности толпы - РИА Новости, 22.03.2023

Французские депутаты раскритиковали слова Макрона о нелегитимности толпы

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции выступили с критикой слов президента страны Эммануэля Макрона о нелигитимности толпы на фоне... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:52

2023-03-22T16:52

2023-03-22T16:52

франция

в мире

эммануэль макрон

элизабет борн

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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции выступили с критикой слов президента страны Эммануэля Макрона о нелигитимности толпы на фоне новой волны ожесточенных протестов. Ранее Макрон заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов. "Он не слушает и упорствует. Он все время подливает масла в огонь. Пусть теперь выкручивается! Поддержка протестующим, у которых есть ПОЛНАЯ легитимность", - пишет в своем Twitter-аккаунте Антуан Леоман, депутат Нацсобрания от партии LFI ("Непокоренная Франция"). Ему вторит депутат от той же партии Мануэль Бомпар, который в своем Twitter сравнил президента с "запертым в Елисейском замке безумцем, который не хочет никого слушать". "Есть в Елисейском дворце один подрывник, который прогуливается по бочкам с порохом с факелом в руках", - прокомментировал в соцсети высказывание Макрона первый секретарь социалистической партии Франции Оливье Фор. Парламентарий от коалиции NUPES (Новый народный экологический и социальный союз) Клемантина Отэн напомнила в Twitter, что народ нужно слушать и уважать, а Макрону следует начать с того, чтобы не называть его "толпой". "Когда он использует термин "толпа", складывается ощущение, что он говорит об орде дикарей, но мы не орда дикарей. Мы социальное движение и нас нужно уважать", - раскритиковала слова президента депутат от партии зеленых Сандрин Руссо в эфире радио BFMTV-RMC. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "пощечине демократии". В понедельник в Нацсобрании Франции прошло голосование по вотуму недоверия, выдвинутому правительству оппозиционной фракцией LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires). Он недобрал всего 9 голосов до необходимого для его принятия парламентского большинства. Если бы он был поддержан, правительство премьер-министра Элизабет Борн должно было бы уйти в отставку. С четверга в Париже и других городах Франции проходят спонтанные акции протеста, заканчивающиеся стычками демонстрантов с полицией. В четверг состоится девятая общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста в стране.

https://ria.ru/20230319/reyting-1858949578.html

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франция, в мире, эммануэль макрон, элизабет борн