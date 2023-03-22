Рейтинг@Mail.ru
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 22.03.2023 (обновлено: 14:33 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859783524.html
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце - РИА Новости, 22.03.2023
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце
Протестующие против пенсионной реформы французы в среду днем заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, движение поездов остановлено, сообщило издание Nice... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:27
2023-03-22T14:33
в мире
ницца
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856843397_0:376:2973:2048_1920x0_80_0_0_73b57101d0cbc5ce962503d69c2e3e9e.jpg
ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы французы в среду днем заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, движение поездов остановлено, сообщило издание Nice Matin."Вокзал в Ницце с 11 утра занят протестующими против пенсионной реформы, движение поездов нарушено", - сообщило СМИ.Активисты заняли перроны и железнодорожные пути. На фотографиях издания видно, что они положили под колеса поезда, стоящего на вокзале, куклу с лицом президента Франции Эммануэля Макрона.Отмечается, что из-за акции протеста многие поезда будет задержаны. До этого активисты также устроили пикет перед зданием вокзала.Акция в Ницце проходит в преддверии телеинтервью Макрона, в котором он, по сообщениям СМИ, попытается "успокоить" французов. Это его первое обращение к гражданам с момента представления непопулярной пенсионной реформы премьер-министром Элизабет Борн в январе.На прошлой неделе Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг состоится девятая акция протеста.Также с 7 марта во многих ключевых секторах экономики страны, включая энергетический сектор, проходят бессрочные забастовки.
https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html
https://ria.ru/20230316/reformy-1858389814.html
ницца
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856843397_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_d2ff8016e62dbb30295291b983a51fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ницца, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Ницца, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце

Nice Matin: протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы
Участники акции протеста против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста против пенсионной реформы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы французы в среду днем заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, движение поездов остановлено, сообщило издание Nice Matin.
"Вокзал в Ницце с 11 утра занят протестующими против пенсионной реформы, движение поездов нарушено", - сообщило СМИ.
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Пенсионная реформа во Франции повлияет на выборы, считает эксперт
21 марта, 12:28
Активисты заняли перроны и железнодорожные пути. На фотографиях издания видно, что они положили под колеса поезда, стоящего на вокзале, куклу с лицом президента Франции Эммануэля Макрона.
Отмечается, что из-за акции протеста многие поезда будет задержаны. До этого активисты также устроили пикет перед зданием вокзала.
Акция в Ницце проходит в преддверии телеинтервью Макрона, в котором он, по сообщениям СМИ, попытается "успокоить" французов. Это его первое обращение к гражданам с момента представления непопулярной пенсионной реформы премьер-министром Элизабет Борн в январе.
На прошлой неделе Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг состоится девятая акция протеста.
Также с 7 марта во многих ключевых секторах экономики страны, включая энергетический сектор, проходят бессрочные забастовки.
Французы скандируют Макрона – в отставку на манифестации против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Французы вышли к зданию Нацсобрания, протестуя против пенсионной реформы
16 марта, 17:44
 
В миреНиццаФранцияЭммануэль МакронЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала