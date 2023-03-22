https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859783524.html
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце - РИА Новости, 22.03.2023
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце
Протестующие против пенсионной реформы французы в среду днем заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, движение поездов остановлено, сообщило издание Nice... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:27
2023-03-22T14:27
2023-03-22T14:33
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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы французы в среду днем заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, движение поездов остановлено, сообщило издание Nice Matin."Вокзал в Ницце с 11 утра занят протестующими против пенсионной реформы, движение поездов нарушено", - сообщило СМИ.Активисты заняли перроны и железнодорожные пути. На фотографиях издания видно, что они положили под колеса поезда, стоящего на вокзале, куклу с лицом президента Франции Эммануэля Макрона.Отмечается, что из-за акции протеста многие поезда будет задержаны. До этого активисты также устроили пикет перед зданием вокзала.Акция в Ницце проходит в преддверии телеинтервью Макрона, в котором он, по сообщениям СМИ, попытается "успокоить" французов. Это его первое обращение к гражданам с момента представления непопулярной пенсионной реформы премьер-министром Элизабет Борн в январе.На прошлой неделе Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг состоится девятая акция протеста.Также с 7 марта во многих ключевых секторах экономики страны, включая энергетический сектор, проходят бессрочные забастовки.
https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html
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РИА Новости
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в мире, ницца, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Ницца, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце
Nice Matin: протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце
ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости.
Протестующие против пенсионной реформы французы в среду днем заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, движение поездов остановлено, сообщило издание Nice Matin
.
"Вокзал в Ницце с 11 утра занят протестующими против пенсионной реформы, движение поездов нарушено", - сообщило СМИ.
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Активисты заняли перроны и железнодорожные пути. На фотографиях издания видно, что они положили под колеса поезда, стоящего на вокзале, куклу с лицом президента Франции Эммануэля Макрона
.
Отмечается, что из-за акции протеста многие поезда будет задержаны. До этого активисты также устроили пикет перед зданием вокзала.
Акция в Ницце проходит в преддверии телеинтервью Макрона, в котором он, по сообщениям СМИ, попытается "успокоить" французов. Это его первое обращение к гражданам с момента представления непопулярной пенсионной реформы премьер-министром Элизабет Борн
в январе.
На прошлой неделе Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг состоится девятая акция протеста.
Также с 7 марта во многих ключевых секторах экономики страны, включая энергетический сектор, проходят бессрочные забастовки.
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