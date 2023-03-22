https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859783524.html

Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце

Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце - РИА Новости, 22.03.2023

Протестующие против пенсионной реформы заняли вокзал в Ницце

Протестующие против пенсионной реформы французы в среду днем заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, движение поездов остановлено, сообщило издание Nice... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:27

2023-03-22T14:27

2023-03-22T14:33

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ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы французы в среду днем заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце, движение поездов остановлено, сообщило издание Nice Matin."Вокзал в Ницце с 11 утра занят протестующими против пенсионной реформы, движение поездов нарушено", - сообщило СМИ.Активисты заняли перроны и железнодорожные пути. На фотографиях издания видно, что они положили под колеса поезда, стоящего на вокзале, куклу с лицом президента Франции Эммануэля Макрона.Отмечается, что из-за акции протеста многие поезда будет задержаны. До этого активисты также устроили пикет перед зданием вокзала.Акция в Ницце проходит в преддверии телеинтервью Макрона, в котором он, по сообщениям СМИ, попытается "успокоить" французов. Это его первое обращение к гражданам с момента представления непопулярной пенсионной реформы премьер-министром Элизабет Борн в январе.На прошлой неделе Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг состоится девятая акция протеста.Также с 7 марта во многих ключевых секторах экономики страны, включая энергетический сектор, проходят бессрочные забастовки.

https://ria.ru/20230321/frantsiya-1859427782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ницца, франция, эммануэль макрон, элизабет борн