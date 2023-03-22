https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

Массовые аресты и избиения. Что началось во Франции

Массовые аресты и избиения. Что началось во Франции - РИА Новости, 22.03.2023

Массовые аресты и избиения. Что началось во Франции

После "силового" принятия пенсионной реформы без одобрения Национального собрания премьер-министр Элизабет Борн в понедельник едва удержалась на посту, а... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:00

2023-03-22T08:00

2023-03-22T12:20

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ПАРИЖ, 22 мар — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. После "силового" принятия пенсионной реформы без одобрения Национального собрания премьер-министр Элизабет Борн в понедельник едва удержалась на посту, а разъяренная молодежь вновь вышла на улицы. О кризисе власти во Франции — в материале РИА Новости.Пенсионная реформа"Республика, конституция, наши институты — под угрозой. Государственный долг составляет три триллиона евро, образовательная система неисправна, судебная — вызывает вопросы, атомная энергетика разрушается, обеспечение безопасности на улицах стало проблемой, иммиграция вышла из-под контроля, растут цены и так далее. Короче говоря, прошу прощения за грубые слова, но мы в дерьме", — открывает утренний эфир на популярном информационном телеканале CNews известный журналист и обозреватель Паскаль Прод.Финансовый, экономический, энергетический кризисы, последствия эпидемии коронавируса — в этой и без того сложной ситуации крайне непопулярная пенсионная реформа стала катализатором народного протеста. Несмотря на очевидное недовольство граждан, Эммануэль Макрон решил любыми средствами реализовать один из ключевых проектов своей социальной политики — повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.Против законопроекта, согласно опросам, выступают 70 процентов жителей: никто не хочет работать на два года дольше. Кроме того, для получения полной пенсии необходимо будет набрать 43 года трудового стажа, а это совсем непросто — после 50-55 лет очень сложно найти работу. Считается, что преобразования больнее всего ударят по малообеспеченным семьям, а также по постепенно исчезающему среднему классу, представители которого беднеют с каждым годом.В течение двух месяцев до дня парламентского голосования французские профсоюзы организовали массу забастовок и акций протеста, вывели на мирные манифестации миллионы граждан.В сенате (верхняя палата) законопроект ожидаемо одобрили: там преобладает президентское большинство и правоцентристы. Однако в Нацсобрании представители Макрона по итогам прошлых выборов утратили абсолютное большинство — здесь широко представлены левые из коалиции Nupes и правые из "Национального объединения" Марин Ле Пен.Накануне голосования власти всеми средствами пытались договориться о поддержке с правоцентристской партией "Республиканцы". Однако ничего не вышло. В результате реформу приняли в обход нижней палаты — с помощью статьи 49.3, которая позволяет провести закон без голосования под ответственность премьер-министра.В понедельник депутаты рассмотрели вопрос о вотуме недоверия правительству. Кабинет Элизабет Борн нетвердо, но все же устоял — для падения не хватило лишь девяти голосов (278 за при необходимых 287).Несанкционированные акции"Силовое" принятие реформы стало точкой кипения для недовольных граждан. Протестное движение резко радикализировалось: стихийные акции протеста в Париже, Марселе, Лионе, Страсбурге, Нанте, Лилле, Ренне и других французских городах продолжаются уже почти неделю.Опасаясь беспорядков в день голосования по вотуму недоверия правительству, власти приняли беспрецедентные меры безопасности. Перекрыли все подступы к Елисейскому дворцу и зданию Нацсобрания, ограничили доступ на Елисейские поля и площадь Согласия, мобилизовали сотни полицейских и жандармов из специальных подразделений по подавлению беспорядков, закрыли 11 станций метрополитена.На площади Вобан в Париже собрались несколько тысяч человек, в основном молодежь. Туда оперативно подтянулись отряды спецназа и перекрыли все прилегающие улицы."Мы здесь! Даже если Макрон против этого, мы здесь!" — пели участники акции. В толпе звучали антиправительственные лозунги и призывы отменить непопулярную реформу, а новость о результатах голосования люди встретили полным негодования гулом.Обстановка постепенно накалялась, в какой-то момент в полицейских полетели камни и бутылки, те ответили слезоточивым газом и дубинками.Народный гневС наступлением сумерек участники митинга постепенно разошлись. Как выяснилось, не окончательно: многие спустились в метро и отправились на площадь перед вокзалом Сен-Лазар, где собиралась новая толпа.Оттуда несколько сотен человек маршем двинулись через центр города в сторону Лувра, далее по улице Риволи к площади Республики, а затем — к Бастилии. По пути молодежь скандировала антиправительственные лозунги, жгла мусор, который скопился из-за забастовки мусорщиков. "Париж, вставай, поднимайся!" — кричали манифестанты.Начались столкновения с прибывшими силовиками, тут и там постоянно вспыхивали стычки, с одной стороны в ход шла пиротехника, камни и бутылки, с другой — дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.Полиция пыталась отсечь и изолировать манифестантов, однако в центре города это оказалось сложно. Чтобы затруднить полиции движение, молодые люди громоздили на проезжей части импровизированные баррикады из всего, что попадалось под руку, — мусорных баков, заграждений, прокатных самокатов и велосипедов. Небольшими группами протестующие разбегались от преследователей, чтобы затем снова собраться в том или ином месте. И так — до глубокой ночи."У нас нет иного выхода. Если власть в парламенте применяет силу, а потом на улице применяет силу, то не остается выбора, кроме как ответить тем же, чтобы нас услышали", — объяснил один из манифестантов.Между тем французская полиция действует жестко: удары дубинками и щитами сыплются налево и направо, при этом достается всем — независимо от пола и возраста.При этом у многих явно сдают нервы. Так, соцсети облетел ролик — один из силовиков кулаком бьет в лицо мужчину, тот без сознания падает на землю.На другом видео раздраженный сотрудник полиции говорит протестующему: "У меня от вас в паху свербит уже третью неделю. Хотите остаться живы — сидите дома, тут вам делать нечего!""Мы стали свидетелями множества недостойных демократии сцен: полицейские, незаконно применяющие силу против демонстрантов и добровольцев-медиков, массовые задержания манифестантов, которых десятками усаживают на землю с руками за головой, угрозы и оскорбления в адрес журналистов", — констатирует в коммюнике профсоюз мировых судей.Всего в ходе беспорядков в понедельник задержали около 300 человек, из них 234 — в Париже.Борьба продолжаетсяНесмотря на то что законопроект принят, оппозиция не собирается отступать. Представители как левых, так и правых намерены обратиться в Конституционный совет Франции с требованием рассмотреть реформу на предмет соответствия Основному закону страны. Также они надеются организовать референдум по отмене преобразований — для этого до конца года нужно собрать около пяти миллионов голосов избирателей.Кроме того, оппозиция будет и дальше давить на власти с помощью забастовок и манифестаций. "Раз парламентский процесс вынесения вотума недоверия правительству не сработал, пришло время вынести общественный вотум недоверия", — заявил лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.Он напомнил, что межпрофсоюзное объединение призвало 23 марта провести новую общенациональную забастовку и акции протеста. "Я надеюсь, что голос народа прозвучит максимально громко повсюду при любых условиях — и это позволит добиться отмены текста (законопроекта), поскольку эта задача сохраняется", — подчеркнул политик.Тем временем сдаваться не намерен и Эммануэль Макрон. Долгое время он оставался "за кадром", однако в среду даст большое интервью телеканалам TF1 и France 2. Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце, несмотря на давление общественности, президент не планирует ни перестановок в правительстве, ни отказа от реформы, ни проведения референдума по этому вопросу.

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в мире, париж, лион, страсбург, эммануэль макрон, элизабет борн, марин ле пен