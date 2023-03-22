Рейтинг@Mail.ru
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 22.03.2023 (обновлено: 10:38 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/finansy-1859671065.html
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир - РИА Новости, 22.03.2023
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:31
2023-03-22T10:38
экономика
сша
вашингтон (штат)
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
lehman brothers
банкротство silicon valley bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором политики ужесточения монетарной политики, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. "Они как будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке. &lt;…&gt; Он либо лгал, либо не понял, что он делает", — сообщил Макдональд. По прогнозу эксперта, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, руководство ФРС будет вынуждено пойти на снижение ставок в текущих условиях. "ФРС, вероятно, сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года", — резюмировал Макдональд. Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. В среду ФРС объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, включая прогноз по уровню ставки. После этого на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.
https://ria.ru/20230314/banki-1857816842.html
https://ria.ru/20230318/banki-1858703529.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_aa1688d15515eb463ca1366c97802b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, вашингтон (штат), джером пауэлл, федеральная резервная система сша, lehman brothers , банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Вашингтон (штат), Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Lehman Brothers , Банкротство Silicon Valley Bank
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир

Экс-банкир Макдональд: глава ФРС лжет о состоянии банков в США или не знает, что делает

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором политики ужесточения монетарной политики, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
"Они как будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке. <…> Он либо лгал, либо не понял, что он делает", — сообщил Макдональд.
Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС
14 марта, 16:15
По прогнозу эксперта, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, руководство ФРС будет вынуждено пойти на снижение ставок в текущих условиях.
"ФРС, вероятно, сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года", — резюмировал Макдональд.
Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.
В среду ФРС объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, включая прогноз по уровню ставки. После этого на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"
18 марта, 08:00
 
ЭкономикаСШАВашингтон (штат)Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАLehman BrothersБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала