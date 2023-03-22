https://ria.ru/20230322/finansy-1859671065.html

Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир

Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир - РИА Новости, 22.03.2023

Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:31

2023-03-22T08:31

2023-03-22T10:38

экономика

сша

вашингтон (штат)

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

lehman brothers

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором политики ужесточения монетарной политики, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. "Они как будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке. <…> Он либо лгал, либо не понял, что он делает", — сообщил Макдональд. По прогнозу эксперта, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, руководство ФРС будет вынуждено пойти на снижение ставок в текущих условиях. "ФРС, вероятно, сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года", — резюмировал Макдональд. Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. В среду ФРС объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, включая прогноз по уровню ставки. После этого на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.

https://ria.ru/20230314/banki-1857816842.html

https://ria.ru/20230318/banki-1858703529.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, вашингтон (штат), джером пауэлл, федеральная резервная система сша, lehman brothers , банкротство silicon valley bank