https://ria.ru/20230322/finansy-1859671065.html
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир - РИА Новости, 22.03.2023
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:31
2023-03-22T08:31
2023-03-22T10:38
экономика
сша
вашингтон (штат)
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
lehman brothers
банкротство silicon valley bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором политики ужесточения монетарной политики, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. "Они как будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке. <…> Он либо лгал, либо не понял, что он делает", — сообщил Макдональд. По прогнозу эксперта, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, руководство ФРС будет вынуждено пойти на снижение ставок в текущих условиях. "ФРС, вероятно, сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года", — резюмировал Макдональд. Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. В среду ФРС объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, включая прогноз по уровню ставки. После этого на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.
https://ria.ru/20230314/banki-1857816842.html
https://ria.ru/20230318/banki-1858703529.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_aa1688d15515eb463ca1366c97802b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, вашингтон (штат), джером пауэлл, федеральная резервная система сша, lehman brothers , банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Вашингтон (штат), Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Lehman Brothers , Банкротство Silicon Valley Bank
Глава ФРС лжет о состоянии банков в США, заявил экс-банкир
Экс-банкир Макдональд: глава ФРС лжет о состоянии банков в США или не знает, что делает
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает в рамках проводимой регулятором политики ужесточения монетарной политики, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
"Они как будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке. <…> Он либо лгал, либо не понял, что он делает", — сообщил Макдональд.
Американский сенатор возложила вину за банкротства банков на главу ФРС
По прогнозу эксперта, работавшего в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавшего за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, руководство ФРС будет вынуждено пойти на снижение ставок в текущих условиях.
"ФРС, вероятно, сократит ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года", — резюмировал Макдональд.
Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.
В среду ФРС объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, включая прогноз по уровню ставки. После этого на пресс-конференции выступит председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Рынки ждут от него подсказок по дальнейшим планам регулятора на фоне банковского кризиса.
В очередь за деньгами: когда взорвется американская "бомба"