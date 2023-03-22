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Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца - РИА Новости, 22.03.2023
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10:58 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/falshivomonetchiki-1859706755.html
Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца
Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца - РИА Новости, 22.03.2023
Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца
Члены организованного преступного сообщества, занимавшегося изготовлением и реализацией поддельных купюр на территории Северного Кавказа, арестованы на два... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:58
2023-03-22T10:58
происшествия
пятигорск
северный кавказ
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Члены организованного преступного сообщества, занимавшегося изготовлением и реализацией поддельных купюр на территории Северного Кавказа, арестованы на два месяца, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в ФСБ России сообщили о разоблачении масштабного производства фальшивых денег на территории Левашинского района Дагестана. В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт поддельных банкнот в различных субъектах России. По оперативным данным, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил миллиард рублей. "В нескольких регионах России задержаны 11 человек, которые подозреваются в изготовлении и сбыте фальшивых денежных купюр. &lt;…&gt; Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела об организации преступного сообщества и участии в нем", - сообщила Ирина Волк. Начальник пресс-службы главного управления МВД России по СКФО Людмила Бойникова уточнила РИА Новости, что мера пресечения всем задержанным была избрана в Пятигорске. По версии следствия, подделки распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там задокументированы факты сбыта фальшивых пятитысячных купюр на сумму 11 миллионов рублей. Уточняется, что они продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала, при этом продукцию фальшивомонетчиков можно было распознать только с помощью специального оборудования. Отмечается, что одну из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, полицейские задержали в Пятигорске. В сумке она перевозила 1271 фальшивую купюру на сумму более 6,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230322/moshennichestvo-1859684591.html
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пятигорск
северный кавказ
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Кадры задержания банды фальшивомонетчиков
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происшествия, пятигорск, северный кавказ, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пятигорск, Северный Кавказ, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца

Задержанную на Северном Кавказе банду фальшивомонетчиков арестовали на два месяца

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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Члены организованного преступного сообщества, занимавшегося изготовлением и реализацией поддельных купюр на территории Северного Кавказа, арестованы на два месяца, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в ФСБ России сообщили о разоблачении масштабного производства фальшивых денег на территории Левашинского района Дагестана. В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт поддельных банкнот в различных субъектах России. По оперативным данным, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил миллиард рублей.
"В нескольких регионах России задержаны 11 человек, которые подозреваются в изготовлении и сбыте фальшивых денежных купюр. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела об организации преступного сообщества и участии в нем", - сообщила Ирина Волк.
Начальник пресс-службы главного управления МВД России по СКФО Людмила Бойникова уточнила РИА Новости, что мера пресечения всем задержанным была избрана в Пятигорске.
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По версии следствия, подделки распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там задокументированы факты сбыта фальшивых пятитысячных купюр на сумму 11 миллионов рублей. Уточняется, что они продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала, при этом продукцию фальшивомонетчиков можно было распознать только с помощью специального оборудования.
Отмечается, что одну из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, полицейские задержали в Пятигорске. В сумке она перевозила 1271 фальшивую купюру на сумму более 6,3 миллиона рублей.
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ПроисшествияПятигорскСеверный КавказИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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