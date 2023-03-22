https://ria.ru/20230322/falshivomonetchiki-1859706755.html

Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца

Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца - РИА Новости, 22.03.2023

Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца

Члены организованного преступного сообщества, занимавшегося изготовлением и реализацией поддельных купюр на территории Северного Кавказа, арестованы на два... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:58

2023-03-22T10:58

2023-03-22T10:58

происшествия

пятигорск

северный кавказ

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Члены организованного преступного сообщества, занимавшегося изготовлением и реализацией поддельных купюр на территории Северного Кавказа, арестованы на два месяца, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в ФСБ России сообщили о разоблачении масштабного производства фальшивых денег на территории Левашинского района Дагестана. В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт поддельных банкнот в различных субъектах России. По оперативным данным, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил миллиард рублей. "В нескольких регионах России задержаны 11 человек, которые подозреваются в изготовлении и сбыте фальшивых денежных купюр. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела об организации преступного сообщества и участии в нем", - сообщила Ирина Волк. Начальник пресс-службы главного управления МВД России по СКФО Людмила Бойникова уточнила РИА Новости, что мера пресечения всем задержанным была избрана в Пятигорске. По версии следствия, подделки распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там задокументированы факты сбыта фальшивых пятитысячных купюр на сумму 11 миллионов рублей. Уточняется, что они продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала, при этом продукцию фальшивомонетчиков можно было распознать только с помощью специального оборудования. Отмечается, что одну из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, полицейские задержали в Пятигорске. В сумке она перевозила 1271 фальшивую купюру на сумму более 6,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230322/moshennichestvo-1859684591.html

https://ria.ru/20230206/primore-1849920784.html

пятигорск

северный кавказ

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания банды фальшивомонетчиков Кадры задержания банды фальшивомонетчиков 2023-03-22T10:58 true PT4M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пятигорск, северный кавказ, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)