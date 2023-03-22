Задержанных на Северном Кавказе фальшивомонетчиков арестовали на два месяца
Задержанную на Северном Кавказе банду фальшивомонетчиков арестовали на два месяца
МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Члены организованного преступного сообщества, занимавшегося изготовлением и реализацией поддельных купюр на территории Северного Кавказа, арестованы на два месяца, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в ФСБ России сообщили о разоблачении масштабного производства фальшивых денег на территории Левашинского района Дагестана. В структуру группировки входили подразделения, ответственные за сбыт поддельных банкнот в различных субъектах России. По оперативным данным, годовой объем изготавливаемой и сбываемой поддельной продукции превысил миллиард рублей.
"В нескольких регионах России задержаны 11 человек, которые подозреваются в изготовлении и сбыте фальшивых денежных купюр. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела об организации преступного сообщества и участии в нем", - сообщила Ирина Волк.
Начальник пресс-службы главного управления МВД России по СКФО Людмила Бойникова уточнила РИА Новости, что мера пресечения всем задержанным была избрана в Пятигорске.
По версии следствия, подделки распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там задокументированы факты сбыта фальшивых пятитысячных купюр на сумму 11 миллионов рублей. Уточняется, что они продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала, при этом продукцию фальшивомонетчиков можно было распознать только с помощью специального оборудования.
Отмечается, что одну из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, полицейские задержали в Пятигорске. В сумке она перевозила 1271 фальшивую купюру на сумму более 6,3 миллиона рублей.