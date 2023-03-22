https://ria.ru/20230322/ekonomika-1859646448.html

АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России

АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России - РИА Новости, 22.03.2023

АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России

Снижение ВВП России в 2023 году может составить 1-1,5%, а не 2,8%, как прогнозировалось в декабре, полагают эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T00:02

2023-03-22T00:02

2023-03-22T00:06

экономика

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

urals

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Снижение ВВП России в 2023 году может составить 1-1,5%, а не 2,8%, как прогнозировалось в декабре, полагают эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА. В среду АКРА опубликовало свой обновленный базовый макроэкономический прогноз и его альтернативные сценарии на 2023–2025 годы. Согласно базовому варианту, эксперты прогнозируют снижение ВВП России в 2023 году на 1-1,5%, в 2024 году - рост на 0,8-1,8%, в 2025 году - на 0,4-1,6%. В декабре прошлого года аналитики предполагали, что снижение ВВП РФ в 2023 году составит 2,8%, а в 2024 году показатель вырастет на 1,3%. При этом рост мировой экономики оценивается в 1,3-1,8% в этом году после роста на 2,8% в прошлом. По прогнозу АКРА, среднегодовая цена нефти марки Urals в 2023 году составит 62–65 долларов за баррель, а в 2024-2025 годах вырастет до 65–75 долларов за баррель. Реальные располагаемые доходы населения России вырастут, по прогнозу АКРА, на 1,1–1,9% в текущем году (в 2022 снизились на 1%). Что касается инфляции в РФ, то она, по расчетам агентства, замедлится до 6,3–6,7% в этом году с 11,9% в прошлом. Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на прогноз годового спада реального ВВП. Так, например, по их мнению, важен эффект высокой базы первого квартала 2022 года - уровень ВВП со второго по четвертый квартал 2022 года был на 4–5% ниже, чем уровень первого квартала. Схожие процессы возможны и в текущем году. Кроме того, по их мнению, важными факторами являются сокращение добычи и переработки в нефтегазовом секторе и бюджетные планы. Как отмечают аналитики, согласно действующему федеральному бюджету, расходы 2023 года в номинальном выражении должны сократиться на 5%, в реальном - примерно на 10%. Также среди факторов аналитики выделяют повышение стимулов для инвестиций, связанных с импортозамещением и изменением логистики, и потенциал роста потребления населения. Тем не менее, как отмечают эксперты, помимо базового сценария существуют два альтернативных: пессимистичный и оптимистичный. Согласно первому прогнозу, в 2023 году спад ВВП России составит 2,4-3,2%, в 2024 году ожидается рост на 2-3%, в 2025 году - на 0,4-1,4%. По второму прогнозу, в свою очередь, в 2023 году ожидается рост показателя на 0,6-1,4%, в 2024 году - на 1,5-2,5%, в 2025 году - на 1,4-2,6%. В то же время, согласно действующему прогнозу Минэкономразвития на 2023-2025 годы, в текущем году предполагается снижение ВВП РФ на 0,8%.

https://ria.ru/20230321/rezervy-1859567783.html

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экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals