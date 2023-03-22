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АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России - РИА Новости, 22.03.2023
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00:02 22.03.2023 (обновлено: 00:06 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/ekonomika-1859646448.html
АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России
АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России - РИА Новости, 22.03.2023
АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России
Снижение ВВП России в 2023 году может составить 1-1,5%, а не 2,8%, как прогнозировалось в декабре, полагают эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T00:02
2023-03-22T00:06
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
urals
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Снижение ВВП России в 2023 году может составить 1-1,5%, а не 2,8%, как прогнозировалось в декабре, полагают эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА. В среду АКРА опубликовало свой обновленный базовый макроэкономический прогноз и его альтернативные сценарии на 2023–2025 годы. Согласно базовому варианту, эксперты прогнозируют снижение ВВП России в 2023 году на 1-1,5%, в 2024 году - рост на 0,8-1,8%, в 2025 году - на 0,4-1,6%. В декабре прошлого года аналитики предполагали, что снижение ВВП РФ в 2023 году составит 2,8%, а в 2024 году показатель вырастет на 1,3%. При этом рост мировой экономики оценивается в 1,3-1,8% в этом году после роста на 2,8% в прошлом. По прогнозу АКРА, среднегодовая цена нефти марки Urals в 2023 году составит 62–65 долларов за баррель, а в 2024-2025 годах вырастет до 65–75 долларов за баррель. Реальные располагаемые доходы населения России вырастут, по прогнозу АКРА, на 1,1–1,9% в текущем году (в 2022 снизились на 1%). Что касается инфляции в РФ, то она, по расчетам агентства, замедлится до 6,3–6,7% в этом году с 11,9% в прошлом. Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на прогноз годового спада реального ВВП. Так, например, по их мнению, важен эффект высокой базы первого квартала 2022 года - уровень ВВП со второго по четвертый квартал 2022 года был на 4–5% ниже, чем уровень первого квартала. Схожие процессы возможны и в текущем году. Кроме того, по их мнению, важными факторами являются сокращение добычи и переработки в нефтегазовом секторе и бюджетные планы. Как отмечают аналитики, согласно действующему федеральному бюджету, расходы 2023 года в номинальном выражении должны сократиться на 5%, в реальном - примерно на 10%. Также среди факторов аналитики выделяют повышение стимулов для инвестиций, связанных с импортозамещением и изменением логистики, и потенциал роста потребления населения. Тем не менее, как отмечают эксперты, помимо базового сценария существуют два альтернативных: пессимистичный и оптимистичный. Согласно первому прогнозу, в 2023 году спад ВВП России составит 2,4-3,2%, в 2024 году ожидается рост на 2-3%, в 2025 году - на 0,4-1,4%. По второму прогнозу, в свою очередь, в 2023 году ожидается рост показателя на 0,6-1,4%, в 2024 году - на 1,5-2,5%, в 2025 году - на 1,4-2,6%. В то же время, согласно действующему прогнозу Минэкономразвития на 2023-2025 годы, в текущем году предполагается снижение ВВП РФ на 0,8%.
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экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Urals
АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России

АКРА улучшило прогноз по спаду экономики России в 2023 году до 1-1,5 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Снижение ВВП России в 2023 году может составить 1-1,5%, а не 2,8%, как прогнозировалось в декабре, полагают эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА.
В среду АКРА опубликовало свой обновленный базовый макроэкономический прогноз и его альтернативные сценарии на 2023–2025 годы. Согласно базовому варианту, эксперты прогнозируют снижение ВВП России в 2023 году на 1-1,5%, в 2024 году - рост на 0,8-1,8%, в 2025 году - на 0,4-1,6%. В декабре прошлого года аналитики предполагали, что снижение ВВП РФ в 2023 году составит 2,8%, а в 2024 году показатель вырастет на 1,3%. При этом рост мировой экономики оценивается в 1,3-1,8% в этом году после роста на 2,8% в прошлом.
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По прогнозу АКРА, среднегодовая цена нефти марки Urals в 2023 году составит 62–65 долларов за баррель, а в 2024-2025 годах вырастет до 65–75 долларов за баррель. Реальные располагаемые доходы населения России вырастут, по прогнозу АКРА, на 1,1–1,9% в текущем году (в 2022 снизились на 1%). Что касается инфляции в РФ, то она, по расчетам агентства, замедлится до 6,3–6,7% в этом году с 11,9% в прошлом.
«
"Главным количественным изменением наших ожиданий стал пересмотр в сторону повышения прогноза по динамике ВВП на 2023 год. Несмотря на улучшение нескольких ключевых предпосылок, в том числе связанных с внешней торговлей и влиянием бюджетных расходов, мы по-прежнему ожидаем, что реальный ВВП за полный год снизится", - считают директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов и старший директор - руководитель группы Елена Анисимова.
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на прогноз годового спада реального ВВП. Так, например, по их мнению, важен эффект высокой базы первого квартала 2022 года - уровень ВВП со второго по четвертый квартал 2022 года был на 4–5% ниже, чем уровень первого квартала. Схожие процессы возможны и в текущем году.
Кроме того, по их мнению, важными факторами являются сокращение добычи и переработки в нефтегазовом секторе и бюджетные планы. Как отмечают аналитики, согласно действующему федеральному бюджету, расходы 2023 года в номинальном выражении должны сократиться на 5%, в реальном - примерно на 10%. Также среди факторов аналитики выделяют повышение стимулов для инвестиций, связанных с импортозамещением и изменением логистики, и потенциал роста потребления населения.
Тем не менее, как отмечают эксперты, помимо базового сценария существуют два альтернативных: пессимистичный и оптимистичный. Согласно первому прогнозу, в 2023 году спад ВВП России составит 2,4-3,2%, в 2024 году ожидается рост на 2-3%, в 2025 году - на 0,4-1,4%. По второму прогнозу, в свою очередь, в 2023 году ожидается рост показателя на 0,6-1,4%, в 2024 году - на 1,5-2,5%, в 2025 году - на 1,4-2,6%. В то же время, согласно действующему прогнозу Минэкономразвития на 2023-2025 годы, в текущем году предполагается снижение ВВП РФ на 0,8%.
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ЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Urals
 
 
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