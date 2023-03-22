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В Астрахани подростки на чужом авто врезались в дерево
В Астрахани подростки на чужом авто врезались в дерево - РИА Новости, 22.03.2023
В Астрахани подростки на чужом авто врезались в дерево
Пять подростков, включая водителя, пострадали после того как их автомобиль врезался в дерево в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:52
2023-03-22T16:52
2023-03-22T16:52
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Пять подростков, включая водителя, пострадали после того как их автомобиль врезался в дерево в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области. Авария произошла на улице Агрономическая в Астрахани. По данным ведомства, 17-летняя местная жительница без прав и за рулем чужого автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и врезалась в дерево. "В результате происшествия получили телесные повреждения не опасные для жизни и госпитализированы в медицинское учреждение водитель и четыре пассажира транспортного средства: 14-летний астраханец и три девушки от 13 до 15 лет", - говорится в сообщении. От владельца автомобиля сообщений об угоне в полицию не поступало. По предварительной информации МВД, иномарка принадлежит 52-летнему другу матери водителя, который раньше уже разрешал ей садиться за руль. По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Прокуратура области также организовала проверку в связи с ДТП. "Прокуратурой будет дана оценка условиям жизни и воспитания детей, соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, авто, астрахань, россия, астраханская область, renault s.a, дтп
Происшествия, Авто, Астрахань, Россия, Астраханская область, Renault S.A, ДТП
В Астрахани подростки на чужом авто врезались в дерево
В Астрахани автомобиль пять подростков пострадали, врезавшись в дерево на чужом авто
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости.
Пять подростков, включая водителя, пострадали после того как их автомобиль врезался в дерево в Астрахани, сообщает
УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла на улице Агрономическая в Астрахани. По данным ведомства, 17-летняя местная жительница без прав и за рулем чужого автомобиля Renault
Logan не справилась с управлением и врезалась в дерево.
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"В результате происшествия получили телесные повреждения не опасные для жизни и госпитализированы в медицинское учреждение водитель и четыре пассажира транспортного средства: 14-летний астраханец и три девушки от 13 до 15 лет", - говорится в сообщении.
От владельца автомобиля сообщений об угоне в полицию не поступало. По предварительной информации МВД, иномарка принадлежит 52-летнему другу матери водителя, который раньше уже разрешал ей садиться за руль.
По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Прокуратура области также организовала проверку в связи с ДТП. "Прокуратурой будет дана оценка условиям жизни и воспитания детей, соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении ведомства.
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