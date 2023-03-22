https://ria.ru/20230322/dron-1859648114.html
СК расследует атаку украинского дрона на нефтестанцию в Брянской области
СК расследует атаку украинского дрона на нефтестанцию в Брянской области - РИА Новости, 22.03.2023
СК расследует атаку украинского дрона на нефтестанцию в Брянской области
СК РФ проводит расследование из-за атаки украинского дрона на территорию нефтестанции "Новозыбков" в Брянской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T00:41
2023-03-22T00:41
2023-03-22T00:41
происшествия
брянская область
россия
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. СК РФ проводит расследование из-за атаки украинского дрона на территорию нефтестанции "Новозыбков" в Брянской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. Брянский губернатор Александр Богомаз 21 марта сообщил, что украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", пострадавших нет. Беспилотник не нанес повреждений инфраструктуре станции. "Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Брянской области. По информации местных органов власти, украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", никто не пострадал. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230321/dzhankoy-1859375363.html
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происшествия, брянская область, россия, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует атаку украинского дрона на нефтестанцию в Брянской области
СК расследует атаку украинского дрона на нефтестанцию "Новозыбков" в Брянской области