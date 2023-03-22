https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html
Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках
Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках - РИА Новости, 22.03.2023
Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках
Реутовский гарнизонный военный суд арестовал заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о взятках на... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:27
2023-03-22T14:27
2023-03-22T15:48
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар — РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд арестовал заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о взятках на 28 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Генералу предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.Драгомирецкий частично признал вину.Как сообщал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, речь в уголовном деле идет о систематических откатах от компании, реконструировавшей одну из воинских частей в Подмосковье.По данным Хинштейна, в деле также фигурирует "начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев", которого также отправили в СИЗО. В базе военных судов арестанта с такой фамилией пока нет, но это может быть связано с тем, что сведения еще не успели внести.
https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859789942_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab38bb56384a8b7a285ea627091721f9.jpg
Арестованный по делу о взятках генерал Драгомирецкий в зале суда
Арестованный по делу о взятках генерал Драгомирецкий в зале суда
2023-03-22T14:27
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках
Суд арестовал генерала Росгвардии Драгомирецкого по делу о взятках на 28 миллионов рублей
БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар — РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд арестовал заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о взятках на 28 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
«
"Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая", — огласил решение судья.
Генералу предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
Драгомирецкий частично признал вину.
Как сообщал в телеграм-канале глава комитета Госдумы
по информполитике Александр Хинштейн
, речь в уголовном деле идет о систематических откатах от компании, реконструировавшей одну из воинских частей в Подмосковье
.
По данным Хинштейна, в деле также фигурирует "начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев", которого также отправили в СИЗО. В базе военных судов арестанта с такой фамилией пока нет, но это может быть связано с тем, что сведения еще не успели внести.
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