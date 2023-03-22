https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859783616.html

Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках

Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках - РИА Новости, 22.03.2023

Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках

Реутовский гарнизонный военный суд арестовал заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о взятках на... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:27

2023-03-22T14:27

2023-03-22T15:48

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар — РИА Новости. Реутовский гарнизонный военный суд арестовал заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о взятках на 28 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Генералу предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.Драгомирецкий частично признал вину.Как сообщал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, речь в уголовном деле идет о систематических откатах от компании, реконструировавшей одну из воинских частей в Подмосковье.По данным Хинштейна, в деле также фигурирует "начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев", которого также отправили в СИЗО. В базе военных судов арестанта с такой фамилией пока нет, но это может быть связано с тем, что сведения еще не успели внести.

https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арестованный по делу о взятках генерал Драгомирецкий в зале суда Арестованный по делу о взятках генерал Драгомирецкий в зале суда 2023-03-22T14:27 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)