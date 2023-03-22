https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859745994.html

Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках

Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках - РИА Новости, 22.03.2023

Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей, РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:39

2023-03-22T12:39

2023-03-22T12:39

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда. "Драгомирецкий признал вину не в полном объеме", - заявил следователь в ходе судебного заседания. Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия