https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859745994.html
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках - РИА Новости, 22.03.2023
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках
Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей, РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:39
2023-03-22T12:39
2023-03-22T12:39
происшествия
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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда. "Драгомирецкий признал вину не в полном объеме", - заявил следователь в ходе судебного заседания. Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках на 28 миллионов рублей
БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда.
"Драгомирецкий признал вину не в полном объеме", - заявил следователь в ходе судебного заседания.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
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