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Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках - РИА Новости, 22.03.2023
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12:39 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/dragomiretskiy-1859745994.html
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках - РИА Новости, 22.03.2023
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках
Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей, РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:39
2023-03-22T12:39
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда. "Драгомирецкий признал вину не в полном объеме", - заявил следователь в ходе судебного заседания. Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках

Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взятках на 28 миллионов рублей

© Фото : РосгвардияГенерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий
Генерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Росгвардия
Генерал-майор Росгвардии Вадим Драгомирецкий. Архивное фото
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БАЛАШИХА (Московская область), 22 мар - РИА Новости. Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Реутовского гарнизонного военного суда.
"Драгомирецкий признал вину не в полном объеме", - заявил следователь в ходе судебного заседания.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия об аресте генерала. Высокопоставленному офицеру вменяется получение взяток в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
Бывший первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александр Мельников - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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