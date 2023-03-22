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При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859849621.html
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей - РИА Новости, 22.03.2023
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей
Пять мирных жителей получили ранения при обстрелах трех районов Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:27
2023-03-22T17:27
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения при обстрелах трех районов Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 марта, поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских в городах республики: город Донецк: Кировский район: - по улице Кирова, 166/2 ранена женщина 1955 года рождения; Петровский район: - в районе Петровского рынка ранен мужчина 1984 года рождения, по площади Победы, 17 ранен мужчина 1947 года рождения; Куйбышевский район: - улице Шахтерской Славы, 9 ранены женщины 1965 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859840062.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей

В ДНР заявили, что при обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения при обстрелах трех районов Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 марта, поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских в городах республики: город Донецк: Кировский район: - по улице Кирова, 166/2 ранена женщина 1955 года рождения; Петровский район: - в районе Петровского рынка ранен мужчина 1984 года рождения, по площади Победы, 17 ранен мужчина 1947 года рождения; Куйбышевский район: - улице Шахтерской Славы, 9 ранены женщины 1965 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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