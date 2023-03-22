https://ria.ru/20230322/donetsk-1859849621.html

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей - РИА Новости, 22.03.2023

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей

Пять мирных жителей получили ранения при обстрелах трех районов Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:27

2023-03-22T17:27

2023-03-22T17:27

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения при обстрелах трех районов Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 марта, поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских в городах республики: город Донецк: Кировский район: - по улице Кирова, 166/2 ранена женщина 1955 года рождения; Петровский район: - в районе Петровского рынка ранен мужчина 1984 года рождения, по площади Победы, 17 ранен мужчина 1947 года рождения; Куйбышевский район: - улице Шахтерской Славы, 9 ранены женщины 1965 и 1967 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20230322/donetsk-1859840062.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия