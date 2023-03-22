https://ria.ru/20230322/donetsk-1859840062.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами
Украинские войска в среду днем выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:13
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донецкая народная республика
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду днем выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.57 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела не пока не сообщаются.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО