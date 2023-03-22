https://ria.ru/20230322/donetsk-1859840062.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами

Украинские войска в среду днем выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:05

2023-03-22T17:05

2023-03-22T17:13

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду днем выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.57 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела не пока не сообщаются.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк