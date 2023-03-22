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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 22.03.2023 (обновлено: 17:13 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/donetsk-1859840062.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами
Украинские войска в среду днем выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:05
2023-03-22T17:13
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду днем выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.57 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела не пока не сообщаются.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230322/shtab-1859802786.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка ракетами

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду днем выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.57 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела не пока не сообщаются.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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