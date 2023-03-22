https://ria.ru/20230322/donetsk-1859666224.html

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 22.03.2023

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка в среду шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T07:54

2023-03-22T07:54

2023-03-22T07:54

специальная военная операция на украине

происшествия

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857326412_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_9b91753f6fc2d75678aedbbf27070c9f.jpg

ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка в среду шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 2.00 - Курахово – Донецк, Петровский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 4.00 - Курахово – Донецк, Петровский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230322/msta-1859660230.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато