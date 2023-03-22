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ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 22.03.2023
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка в среду шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T07:54
2023-03-22T07:54
2023-03-22T07:54
специальная военная операция на украине
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка в среду шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 2.00 - Курахово – Донецк, Петровский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 4.00 - Курахово – Донецк, Петровский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230322/msta-1859660230.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов натовского калибра