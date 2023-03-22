https://ria.ru/20230322/diversanty-1859888208.html

В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами

В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами - РИА Новости, 22.03.2023

В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами

Представитель спецслужб сообщил РИА Новости, что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:32

2023-03-22T19:32

2023-03-22T19:32

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Представитель спецслужб сообщил РИА Новости, что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), в багажнике были найдены автоматы, гранаты и патроны. "В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках контрдиверсионной работы был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов, и гранаты РГД и Ф1. На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ. Ведутся следственные действия",- сказал представитель спецслужб.

https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857692699.html

мелитополь

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, украина, вооруженные силы украины, в мире