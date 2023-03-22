https://ria.ru/20230322/diversanty-1859888208.html
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами - РИА Новости, 22.03.2023
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами
Представитель спецслужб сообщил РИА Новости, что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:32
2023-03-22T19:32
2023-03-22T19:32
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812964974_0:231:2932:1880_1920x0_80_0_0_f16c726323fdcd45824d0d96aa58b432.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Представитель спецслужб сообщил РИА Новости, что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), в багажнике были найдены автоматы, гранаты и патроны. "В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках контрдиверсионной работы был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов, и гранаты РГД и Ф1. На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ. Ведутся следственные действия",- сказал представитель спецслужб.
https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857692699.html
мелитополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812964974_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_53228cf4dd35d5a4dd0a90b8df159ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами, в багажнике были автоматы и гранаты
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Представитель спецслужб сообщил РИА Новости, что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), в багажнике были найдены автоматы, гранаты и патроны.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках контрдиверсионной работы был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов, и гранаты РГД и Ф1. На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ. Ведутся следственные действия",- сказал представитель спецслужб.
Киев активизировал работу диверсантов в ЛНР, заявил Марочко