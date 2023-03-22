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В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/diversanty-1859888208.html
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами - РИА Новости, 22.03.2023
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами
Представитель спецслужб сообщил РИА Новости, что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:32
2023-03-22T19:32
специальная военная операция на украине
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Представитель спецслужб сообщил РИА Новости, что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), в багажнике были найдены автоматы, гранаты и патроны. "В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках контрдиверсионной работы был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов, и гранаты РГД и Ф1. На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ. Ведутся следственные действия",- сказал представитель спецслужб.
https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857692699.html
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мелитополь, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами

В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами, в багажнике были автоматы и гранаты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Мелитополе
Российский военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Представитель спецслужб сообщил РИА Новости, что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), в багажнике были найдены автоматы, гранаты и патроны.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках контрдиверсионной работы был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов, и гранаты РГД и Ф1. На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ. Ведутся следственные действия",- сказал представитель спецслужб.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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