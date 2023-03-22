https://ria.ru/20230322/chekunkov-1859702886.html

Чекунков: Россия фокусирует приоритетное внимание на перспективах Арктики

Чекунков: Россия фокусирует приоритетное внимание на перспективах Арктики - РИА Новости, 22.03.2023

Чекунков: Россия фокусирует приоритетное внимание на перспективах Арктики

Арктика является важнейшим макрорегионом мира, на котором Российская Федерация, как крупнейшая арктическая держава, фокусирует приоритетное внимание, говорится... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:45

2023-03-22T10:45

2023-03-22T10:45

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

арктика

дальний восток

алексей чекунков

арктический совет

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ЯКУТСК, 22 мар – РИА Новости. Арктика является важнейшим макрорегионом мира, на котором Российская Федерация, как крупнейшая арктическая держава, фокусирует приоритетное внимание, говорится в приветствии, которое министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков направил участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.Крупномасштабная международная конференция проходит в Якутске 22-24 марта по инициативе Якутии в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах."Арктика является важнейшим макрорегионом мира, на котором Российская Федерация, как крупнейшая арктическая держава, фокусирует приоритетное внимание. Перспективы этого региона многогранны: освоение Арктики способно повлиять на глобальные логистические цепочки, обеспечить энергобезопасность заинтересованных стран, a вопросы изменения арктического климата оказывают влияние даже на субтропические и тропические районы планеты", - подчеркнул Чекунков.Он напомнил, что конференция проходит в период председательства России в Арктическом совете, и одним из ключевых приоритетов нашего государства на этом посту является охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата.Министр указал, что Россия готова способствовать реализации различных инициатив в рамках международного научного сотрудничества по климатической и природоохранной повестке Крайнего Севера.

https://ria.ru/20230322/nikolaev-1859697101.html

россия

арктика

дальний восток

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Артем Смирнов

россия, арктика, дальний восток, алексей чекунков, арктический совет