https://ria.ru/20230322/britaniya-1859812111.html
В Госдуме призвали выслать британских дипломатов
В Госдуме призвали выслать британских дипломатов - РИА Новости, 22.03.2023
В Госдуме призвали выслать британских дипломатов
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил выслать из России британских дипломатов как демонстрацию решимости ответных мер на передачу... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:03
2023-03-22T16:03
2023-03-22T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил выслать из России британских дипломатов как демонстрацию решимости ответных мер на передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном. Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сделала заявление, что Лондон передаст Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. "С целью демонстрации нашей решимости в реализации ответных мер, необходимо незамедлительно выслать британских дипломатов", - сказал Шеремет журналистам. По его словам, принятие решения о поставке напичканных обедненным ураном боеприпасов Украине влечет за собой глобальные катастрофические последствия. "Их намерения являются прямым нарушением международно-правовых норм и принципов, что автоматически переводит состояние военного конфликта из общепринятого в России статуса СВО в новый статус, а сами англичане и их сателлиты становятся агрессорами и стороной данного конфликта. А это вне сомнения влечет немедленное изменение характера боевых действий, а также оперативную, существенную корректировку целей и задач, стоящих перед нашими вооруженными силами", - считает депутат.
https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html
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россия, киев, украина, михаил шеремет, госдума рф, великобритания
Россия, Киев, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Великобритания
В Госдуме призвали выслать британских дипломатов
Депутат ГД Шеремет призвал выслать британских дипломатов из-за урановых снарядов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил выслать из России британских дипломатов как демонстрацию решимости ответных мер на передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном.
Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сделала заявление, что Лондон
передаст Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин
, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова
охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
"С целью демонстрации нашей решимости в реализации ответных мер, необходимо незамедлительно выслать британских дипломатов", - сказал Шеремет журналистам.
По его словам, принятие решения о поставке напичканных обедненным ураном боеприпасов Украине влечет за собой глобальные катастрофические последствия.
"Их намерения являются прямым нарушением международно-правовых норм и принципов, что автоматически переводит состояние военного конфликта из общепринятого в России статуса СВО в новый статус, а сами англичане и их сателлиты становятся агрессорами и стороной данного конфликта. А это вне сомнения влечет немедленное изменение характера боевых действий, а также оперативную, существенную корректировку целей и задач, стоящих перед нашими вооруженными силами", - считает депутат.
Путин прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву