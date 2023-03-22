https://ria.ru/20230322/boliviya-1859648227.html

Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов

Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов - РИА Новости, 22.03.2023

Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов

Боливия благодаря российским технологиям получила независимость в производстве радиофармпрепаратов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T00:46

2023-03-22T00:46

2023-03-22T00:55

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боливия

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россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

здоровье

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САНТА-КРУС (Боливия), 22 мар - РИА Новости. Боливия благодаря российским технологиям получила независимость в производстве радиофармпрепаратов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес. "Думаю, что это было исторической, важной вехой для страны. Впервые в истории страна получила суверенитет и автономность в производстве радиофармпрепаратов", - сказала она. Это достижение стало возможным благодаря циклотрону ядерного центра "Росатома". Теперь латиноамериканская страна обладает препаратами для ранней диагностики рака. В Боливии каждый год диагностируют около 19 тысяч больных раком. В день от рака шейки матки умирает в среднем пять женщин, сообщил РИА Новости представитель ассоциации пациентов, больных раком Ла-Паса Росарио Калье. Он отметил, что в стране не хватает специалистов в онкологической сфере. "В Ла-Пасе (административной столице страны - ред.) есть только одна больница для оперирования онкобольных, и в очереди стоят более 80 человек". Сам Калье потерял отца в 2022, который умер от лимфомы Ходжкина. Это заболевание распространено среди мужского населения Боливии. В стране большой процент онкологических заболеваний, в том числе из-за природных условий: Боливия - одна из самых высокогорных стран мира. Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий. Центр, который строит "Росатом", обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе.

https://ria.ru/20230320/onkologiya-1859174403.html

https://ria.ru/20230319/genetika-1858606700.html

https://ria.ru/20230321/tekhnologii-1859551148.html

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в мире, боливия, ла-пас (департамент), россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", здоровье