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Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов - РИА Новости, 22.03.2023
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Наука
 
00:46 22.03.2023 (обновлено: 00:55 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/boliviya-1859648227.html
Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов
Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов - РИА Новости, 22.03.2023
Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов
Боливия благодаря российским технологиям получила независимость в производстве радиофармпрепаратов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T00:46
2023-03-22T00:55
в мире
наука
боливия
ла-пас (департамент)
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
здоровье
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САНТА-КРУС (Боливия), 22 мар - РИА Новости. Боливия благодаря российским технологиям получила независимость в производстве радиофармпрепаратов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес. "Думаю, что это было исторической, важной вехой для страны. Впервые в истории страна получила суверенитет и автономность в производстве радиофармпрепаратов", - сказала она. Это достижение стало возможным благодаря циклотрону ядерного центра "Росатома". Теперь латиноамериканская страна обладает препаратами для ранней диагностики рака. В Боливии каждый год диагностируют около 19 тысяч больных раком. В день от рака шейки матки умирает в среднем пять женщин, сообщил РИА Новости представитель ассоциации пациентов, больных раком Ла-Паса Росарио Калье. Он отметил, что в стране не хватает специалистов в онкологической сфере. "В Ла-Пасе (административной столице страны - ред.) есть только одна больница для оперирования онкобольных, и в очереди стоят более 80 человек". Сам Калье потерял отца в 2022, который умер от лимфомы Ходжкина. Это заболевание распространено среди мужского населения Боливии. В стране большой процент онкологических заболеваний, в том числе из-за природных условий: Боливия - одна из самых высокогорных стран мира. Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий. Центр, который строит "Росатом", обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе.
https://ria.ru/20230320/onkologiya-1859174403.html
https://ria.ru/20230319/genetika-1858606700.html
https://ria.ru/20230321/tekhnologii-1859551148.html
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в мире, боливия, ла-пас (департамент), россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", здоровье
В мире, Наука, Боливия, Ла-Пас (департамент), Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Здоровье
Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов

Хименес: Боливия благодаря России стала независима в производстве радиофармпрепаратов

© Фото : FreepikУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Freepik
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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САНТА-КРУС (Боливия), 22 мар - РИА Новости. Боливия благодаря российским технологиям получила независимость в производстве радиофармпрепаратов, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес.
"Думаю, что это было исторической, важной вехой для страны. Впервые в истории страна получила суверенитет и автономность в производстве радиофармпрепаратов", - сказала она.
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Это достижение стало возможным благодаря циклотрону ядерного центра "Росатома". Теперь латиноамериканская страна обладает препаратами для ранней диагностики рака.
«
"Это нам даёт независимость в том, что мы можем обеспечить бесплатно все население томографическими исследованиями с использованием этих радиофармпрепаратов", - добавила Хименес.
В Боливии каждый год диагностируют около 19 тысяч больных раком. В день от рака шейки матки умирает в среднем пять женщин, сообщил РИА Новости представитель ассоциации пациентов, больных раком Ла-Паса Росарио Калье.
Он отметил, что в стране не хватает специалистов в онкологической сфере. "В Ла-Пасе (административной столице страны - ред.) есть только одна больница для оперирования онкобольных, и в очереди стоят более 80 человек".
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Сам Калье потерял отца в 2022, который умер от лимфомы Ходжкина. Это заболевание распространено среди мужского населения Боливии.
В стране большой процент онкологических заболеваний, в том числе из-за природных условий: Боливия - одна из самых высокогорных стран мира.
Проект боливийского центра ядерных исследований и технологий уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий.
Центр, который строит "Росатом", обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе.
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