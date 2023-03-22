https://ria.ru/20230322/bogorodskaya-1859702339.html

Елена Богородская: москвичи стали в три раза реже болеть туберкулезом

Елена Богородская: москвичи стали в три раза реже болеть туберкулезом - РИА Новости, 22.03.2023

Елена Богородская: москвичи стали в три раза реже болеть туберкулезом

О том, как изменилась заболеваемость туберкулезом в Москве, кто входит в группы риска по этому заболеванию, можно ли мочить пробу Манту и заболеть туберкулезом... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:00

2023-03-22T12:00

2023-03-22T12:00

интервью

москва

россия

елена богородская

иммунитет

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О том, как изменилась заболеваемость туберкулезом в Москве, кто входит в группы риска по этому заболеванию, можно ли мочить пробу Манту и заболеть туберкулезом при случайном контакте с больным, в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом в интервью РИА Новости рассказала Главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская. Беседовала Ольга Овчинникова.– Елена Михайловна, какая сейчас динамика заболеваемости туберкулезом в Москве? Изменилась ли в последнее время?– Заболеваемость туберкулезом в городе Москве традиционно для столицы не только держится на низком уровне, но и планомерно снижается. Например, заболеваемость постоянного населения по сравнению с 2012 годом снизилась в 3,1 раза.– А снижается ли смертность от этой болезни?– Конечно же, снижается, мы бы не допустили увеличения. Смертность в 2012 году у нас была 3,4 на 100 тысяч населения, а теперь стала 1,1 на 100 тысяч населения. То есть за десять лет она снизилась в три с лишним раза. Смертность постоянного населения была в 2012 году 2 на 100 тысяч, а в 2022 снизилась до 0,6 на 100 тысяч, то есть в три с лишним раза.– А если взять отдельно показатели среди детей?– Благодаря эффективной и слаженной работе по детям у нас совершенно потрясающий успех. Потому что показатели заболеваемости детского населения в Москве с 2012 года снизились в 16 раз. И сейчас заболеваемость детей, постоянно проживающих в Москве, составляет один заболевший на 100 тысяч детского населения.– Насколько успешна борьба с туберкулезом в Москве по сравнению со всероссийскими показателями?– По сравнению со средними показателями по стране все наши показатели значительно лучше. По смертности наши показатели в четыре раза ниже, чем в стране. По распространенности туберкулеза – в шесть раз меньше. Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в 3,6 раза меньше, чем в среднем по России.– А по сравнению с мировыми?– Москва по всем показателям находится на уровне наиболее благополучных по туберкулезу стран, то есть где уровень заболеваемости от 0 до 24 на 100 тысяч населения. Москва находится на уровне таких стран как Испания, Бельгия, Саудовская Аравия. И наши показатели ниже, чем в Японии, в Хорватии, на Мальте и в Португалии.– Кто больше всего подвержен туберкулезу? Есть ли какие-то группы риска?– Да, конечно. Во-первых, туберкулезом заболевает не каждый человек, который инфицирован. И, конечно же, в большей части заболевают те люди, у которых по каким-то причинам имеется физиологический, врожденный либо приобретенный иммунодефицит или временный иммунодефицит, связанный с каким-то другим заболеванием или состоянием.Например, наиболее значимые группы риска по туберкулезу – это медицинские группы риска, это те, кто имеет ВИЧ-инфекцию, иммунодефицит любого другого происхождения, например, после трансплантации органов, либо же люди, которые имеют онкогематологические заболевания или получают терапию имунносупресантами. Также к группам риска относятся люди, которые страдают психическими заболеваниями, наркологическими расстройствами, сахарным диабетом, болезнями желудочно-кишечного тракта или хроническими неспецифическими заболеваниями легких.Лица, которые имеют социальные риски, в первую очередь, это, конечно, бездомные. Среди них показатели заболеваемости значительно выше.Есть еще и эпидемиологические группы риска – это те, кто контактировал с больным туберкулезом или с латентной туберкулезной инфекцией. Это медицинские работники, которые работают в первичном звене либо с пациентами с жалобами, похожими на туберкулез, либо с поступающими в больницы по скорой помощи. Также к эпидемиологической группе риска относится так называемая группа декретированного контингента, то есть те, кто работает с людьми, с детьми, с продуктами питания. И в случае заболевания при таком значимом контакте с другими людьми из уязвимых групп они могут распространить туберкулез. Надо отметить, что такие люди редко болеют туберкулезом, но мы их чаще обследуем – два раза в год.– То есть, я правильно понимаю, что переболевшие какими-либо заболеваниями люди сильнее подвержены заболеванию туберкулезом?– Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека. И человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том числе и туберкулезу.– Зачем нужно вакцинироваться? Когда и при каких условиях необходимо вакцинироваться от туберкулеза?– Вакцинный штамм БЦЖ был синтезирован 100 лет тому назад, и его начали массово применять в нашей стране в 60-х годах для вакцинации новорожденных, которые гораздо чаще других переносят туберкулез в тяжелой форме. Хотя вакцина БЦЖ и не защищает от заболевания туберкулезом, но она обладает удивительной особенностью – практически в 100% случаев помогает избежать тяжелых, осложненных остро прогрессирующих форм туберкулеза у детей, в частности генерализованного туберкулеза или туберкулезного менингита, который приводит к инвалидизации детей. Сейчас в стране встречаются случаи заболевания туберкулезным менингитом, но только у невакцинированных детей. Поэтому, конечно же, нужно обязательно призывать всех матерей вакцинировать новорожденных вакциной БЦЖ-М в роддомах, потому что последствия перенесенного туберкулезного менингита и менингоэнцефалита – это инвалидность на всю жизнь, в некоторых случаях это паллиативное состояние. Очень страшно наблюдать младенцев, которые после излечения от туберкулеза остаются в паллиативном состоянии и никогда не будут полноценно жить.– Что такое Манту и "Диаскинтест"? В чем их отличие? Зачем и кому они делаются?– Обе пробы относятся к пробам иммунологического тестирования на наличие туберкулезной инфекции в организме. Проба Манту применяется для диагностики активного и латентного туберкулеза у вакцинированных детей от одного до восьми лет. По нарастанию этой пробы, по ее снижению судят об эффективности вакцинации и необходимости повторной вакцинации в семь лет. И после ревакцинации вместо пробы Манту для скрининговой диагностики детского населения применяют пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, которая не чувствительна к вакцинам штамма БЦЖ, и в случае, если она положительная, то отражает или наличие так называемой латентной туберкулезной инфекции в организме ребенка, или наличие активного туберкулеза. Все пациенты, у которых проба положительная, подвергаются тщательному рентгеновскому обследованию для исключения, в первую очередь, патологии в легких. Проба с "Диаскинтестом" применяется еще при скрининговом обследовании групп риска по туберкулезу среди взрослых. В Москве активно применяется, например, при обследовании работников медицинских организаций столичного департамента здравоохранения.– Нужно ли как-то готовиться к Манту и "Диаскинтесту"? Может ли это быть опасно?– Нет, готовиться не нужно совершенно. Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. "Диаскинтест" имеет определенное ограничение. Но, прежде чем провести пробу, пациента осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере.– Можно ли мочить Манту? Существует убеждение, что нельзя.– Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Но фтизиатры рекомендуют не мочить Манту для того, чтобы к ней не прикасались, ее не терли. А вообще, можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить – ничего страшного не произойдет.– То есть главное, чтобы место пробы не чесать?– Главное, чтобы не чесать и не тереть, чтобы не было повреждений кожи в этом месте. Это важно, чтобы проба была истинной, без каких-то повреждений кожных покровов.– Может ли туберкулез повлиять на другие ткани и органы, а не только на легкие?– Туберкулез – это болезнь организма, а не болезнь легких. Потому что микобактерии размножаются и распространяются по организму гематогенным либо лимфогенным путем. То есть если человек заражен, то в лимфатической системе у него живут микобактерии туберкулеза. Они могут не размножаться, но находиться там, в так называемых "старых очагах".Но чаще всего мы находим эту болезнь в легких. Во-первых, потому что таков патогенез заболевания, чаще всего передается все-таки воздушно-капельным путем. Во-вторых, потому что возможности рентгенограммы, компьютерной томографии очень высокие, и мы хорошо видим все изменения.– Как сейчас лечат туберкулез в Москве? Есть ли какие-то новые подходы к лечению?– Если у пациента выявляется туберкулез, то мы, конечно же, его сначала начинаем обследовать, чтобы выяснить степень бактериовыделения, определить его заразность для окружающих и начать подбирать противотуберкулезную терапию.Надо сказать, что медорганизации Москвы полностью обеспечены всеми противотуберкулезными препаратами, которые только есть и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Поэтому у нас есть все инновационные препараты. Например, мы уже больше десяти лет применяем препарат широкого спектра действия, который очень эффективно помогает излечиваться тяжелым больным и пациентам, например, с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.Также мы применяем патогенетическую терапию. В нашем резерве есть лекарственные препараты, которые снижают побочные эффекты от противотуберкулезных препаратов. Мы назначаем нашим пациентам гепатопротекторы, иммуностимуляторы, при необходимости мы лечим сопутствующие заболевания. У нас редко бывают больные туберкулезом, у которых только одно заболевание – туберкулез, у них еще есть и другие заболевания: артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, гепатиты, чего только, честно говоря, не встречается в нашей практике.Мы стараемся человека вылечить комплексно и комбинированно. После того, как он заканчивает лечение в стационаре, можем предложить ему различные варианты: он может продолжать лечиться амбулаторно, либо находиться в дневном стационаре.– Вы сказали, что все необходимые препараты для лечения туберкулеза есть в наличии, а пришлось ли что-то импортозамещать?– В Москве используются самые современные лекарственные препараты и методы лечения туберкулеза, причем все они полностью восполнены отечественными производителями, у нас нет дефицита. Более того, в Москве разработаны и внедрены новые режимы лечения больных, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, по эффективности в 1,4 раза превосходящие мировую практику.– Какие необычные симптомы могут указывать на туберкулез? Что отличает его от других заболеваний органов дыхания?– У большей части пациентов, если туберкулез выявлен на ранней стадии, вообще никаких симптомов не бывает. А классические симптомы, которые отличают туберкулез от, допустим, банальной простуды и кашля, – это кашель, который продолжается больше двух-трех недель, это кровохаркание, которое говорит о запущенном туберкулезе. Очень грозный симптом, когда человек быстро теряет в весе, допустим, 10 килограммов за полгода или за три месяца, и сам при этом не прикладывает усилия по похуданию.К необычным симптомам, которые могут указывать на наличие у пациента туберкулезной инфекции, особенно у ребенка, относятся параспецифические реакции, например, узловатая эритема на голенях, кератоконъюнктивит, который происходит, когда ребенок впервые сталкивается с туберкулезной инфекцией.– Проводит ли департамент здравоохранения выездные консультации для людей из категории бездомных?– Центр борьбы с туберкулезом, как организация, учредителем которой является департамент здравоохранения Москвы, конечно же, проводит такие мероприятия. С 2013 года есть кабинет на базе Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки, а также есть передвижные флюорографы, которые выезжают в места дислокации лиц БОМЖ, в частности, в благотворительные организации, такие как "Ночлежка", "Дом трудолюбия" и так далее.В прошлом году мы обследовали на туберкулез более трех тысяч бездомных, и тех, у кого выявили туберкулез, госпитализировали в туберкулезную больницу имени А.Е. Рабухина, которая специально предназначена для этих пациентов.– Где можно пройти обследование на туберкулез при подозрении на него? И есть ли какие-то "предвестники" туберкулеза?– Предвестники туберкулеза – это латентная туберкулезная инфекция, то есть положительные иммунологические пробы, в частности проба с аллергеном туберкулезом рекомбинантным. Подозрение на туберкулез возникает, когда появляются симптомы, которые бывают в начале развития туберкулеза, – похудание, потливость, субфебрильная температура, длительный кашель более трех недель, кровохаркание, даже кровотечение.Лучше всего, не дожидаясь развития симптомов, ежегодно проходить флюорографию, и, если человек относится к группе риска, идти в поликлинику и ставить себе пробу с аллергеном туберкулезом рекомбинантным, сейчас ее делают группам риска во всех поликлиниках Москвы.– Ведется ли какая-то работа с окружением пациента, у которого выявили туберкулез? Есть ли какие-то изменения в этой работе за последние годы?– Да, конечно, мы ведем работу в очагах туберкулезной инфекции. Мы обследуем всех контактных с больным туберкулезом лиц, причем не только тех, кто контактировал с пациентом после момента выявления его заболевания. Мы еще и ретроспективно оцениваем время формирования очага по тому, какая форма туберкулеза у нашего пациента, есть ли у него бактериовыделение, есть ли у него полость распада, есть ли у него какие-то сопутствующие заболевания, которые ускоряют течение процесса. Оцениваем тип реакции при туберкулезе – экссудативный или продуктивный, который тоже нам позволяет оценить ретроспективное время заболевания этого пациента. Оцениваем результаты его предыдущих обследований на туберкулез, в частности, пересматриваем флюорографию, проверяем, был ли пропуск патологии в прошлый раз, либо же не было заболевания. В обязательном порядке в первый день обследования очага мы заказываем заключительную дезинфекцию, которую проводит специальная лицензированная организация. За последние годы число обследуемых контактов выросло в более чем 15 раз.Всем контактам, у которых выявлена латентная туберкулезная инфекция, мы назначаем профилактическое лечение. Также мы его назначаем близким контактам, которые проживают с этим пациентом. Так что мы очень активно работаем с контактами, и именно эта прогрессивная, увеличивающаяся с каждым годом по объему работа с контактными лицами, позволяет нам сдержать распространение туберкулеза в Москве.– Можно ли заболеть туберкулезом, если больной им покашлял рядом, например, в общественном транспорте, или для этого люди должны очень долго находиться на одном пространстве?– Если у человека нет иммунодефицита, тогда при единичном контакте с больным туберкулезом он не заболеет, особенно, если это был случайный контакт. Если же есть достаточно серьезный иммунодефицит, то может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента. Также если этот контакт продолжался длительное время, и на пациенте не было никаких средств индивидуальной защиты, то, конечно, может заболеть и человек без иммунодефицита. Но не сразу, потому что инкубационный период длится от двух месяцев до 60 лет и более. Подавляющее большинство контактных лиц после инфицирования заболевают туберкулезом в первые пять лет.– То есть, я правильно понимаю, что маска может спасти от заражения туберкулезом?– Конечно, особенно надетая на больного туберкулезом.– Есть ли какая-то профилактика туберкулеза? Например, поднятие иммунитета?– Я думаю, что специально человеку самому поднимать иммунитет не стоит. Во-первых, потому что все эти процедуры надо проводить только по показаниям при назначении врача-иммунолога. При этом я бы посоветовала вести здоровый образ жизни, который не будет способствовать снижению иммунитета: не злоупотреблять вредными привычками, правильно питаться, дышать свежим воздухом, поддерживать себя в хорошей физической форме, заниматься физкультурой, мысли должны быть позитивными, надо смотреть на красивое, стараться заниматься приятной работой, которая приносит удовольствие. Это те возможности, которые есть у любого человека для того, чтобы не заболеть туберкулезом. Конечно, стараться не контактировать с больным туберкулезом. Но, если уже контакт состоялся, и это значимый контакт, надо обратиться в ближайший противотуберкулезный диспансер, где участковый врач-фтизиатр возьмет под наблюдение, обследует, при необходимости назначит профилактическое лечение, и человек туберкулезом не заболеет.

https://ria.ru/20230306/vaktsina-1856070612.html

https://ria.ru/20221216/lekarstva-1839276398.html

https://ria.ru/20221003/voz-1821078248.html

https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html

https://ria.ru/20220914/test-sistemy-1816807084.html

https://rsport.ria.ru/20220815/tuberkulez-1809704649.html

https://ria.ru/20230322/likhoradka-1859656866.html

https://ria.ru/20230315/pershenie-1857912048.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, россия, елена богородская, иммунитет