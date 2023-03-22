https://ria.ru/20230322/blinovskaya-1859823492.html

Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ

Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023

Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ

Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду, сообщает издание Fakt со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:37

2023-03-22T16:37

2023-03-22T17:14

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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду, сообщает издание Fakt со ссылкой на собственные источники."Принц Уильям и герцогиня Кейт должны прибыть в Польшу в среду. Они посетят британских солдат в Подкарпатье", - говорится в сообщении.Как выяснил Fakt, самолет с Уильямом и Кейт должен приземлиться в аэропорту Жешув-Ясенка в районе обеда в среду. Затем они должны отправиться в воинскую часть на Львовской улице в Жешуве и там встретиться с британскими солдатами.По данным издания, Уильям и Кейт также могут посетить медицинский центр MEDEVAC HUB в Ясенке, куда попадают раненые солдаты из Украины.

https://ria.ru/20220912/uilyam-1816122140.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания