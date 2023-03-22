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Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
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16:37 22.03.2023 (обновлено: 17:14 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/blinovskaya-1859823492.html
Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ
Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ
Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду, сообщает издание Fakt со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:37
2023-03-22T17:14
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великобритания
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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду, сообщает издание Fakt со ссылкой на собственные источники."Принц Уильям и герцогиня Кейт должны прибыть в Польшу в среду. Они посетят британских солдат в Подкарпатье", - говорится в сообщении.Как выяснил Fakt, самолет с Уильямом и Кейт должен приземлиться в аэропорту Жешув-Ясенка в районе обеда в среду. Затем они должны отправиться в воинскую часть на Львовской улице в Жешуве и там встретиться с британскими солдатами.По данным издания, Уильям и Кейт также могут посетить медицинский центр MEDEVAC HUB в Ясенке, куда попадают раненые солдаты из Украины.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ

Fakt: принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду

© AP Photo / Alastair GrantБританский принц Уильям
Британский принц Уильям - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Британский принц Уильям. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду, сообщает издание Fakt со ссылкой на собственные источники.
"Принц Уильям и герцогиня Кейт должны прибыть в Польшу в среду. Они посетят британских солдат в Подкарпатье", - говорится в сообщении.
Как выяснил Fakt, самолет с Уильямом и Кейт должен приземлиться в аэропорту Жешув-Ясенка в районе обеда в среду. Затем они должны отправиться в воинскую часть на Львовской улице в Жешуве и там встретиться с британскими солдатами.
По данным издания, Уильям и Кейт также могут посетить медицинский центр MEDEVAC HUB в Ясенке, куда попадают раненые солдаты из Украины.
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