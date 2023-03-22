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Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ
Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2023
Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ
Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду, сообщает издание Fakt со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:37
2023-03-22T16:37
2023-03-22T17:14
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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду, сообщает издание Fakt со ссылкой на собственные источники."Принц Уильям и герцогиня Кейт должны прибыть в Польшу в среду. Они посетят британских солдат в Подкарпатье", - говорится в сообщении.Как выяснил Fakt, самолет с Уильямом и Кейт должен приземлиться в аэропорту Жешув-Ясенка в районе обеда в среду. Затем они должны отправиться в воинскую часть на Львовской улице в Жешуве и там встретиться с британскими солдатами.По данным издания, Уильям и Кейт также могут посетить медицинский центр MEDEVAC HUB в Ясенке, куда попадают раненые солдаты из Украины.
https://ria.ru/20220912/uilyam-1816122140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу, пишут СМИ
Fakt: принц Уильям и герцогиня Кейт посетят Польшу в среду