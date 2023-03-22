https://ria.ru/20230322/belorussiya-1859691936.html

Генпрокуратура Белоруссии оценила ущерб от нацистской оккупации

Генпрокуратура Белоруссии оценила ущерб от нацистской оккупации - РИА Новости, 22.03.2023

Генпрокуратура Белоруссии оценила ущерб от нацистской оккупации

Ущерб Белоруской ССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны оценивается минимум в 2,3 триллиона долларов в текущих ценах, но и эта цифра... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:11

2023-03-22T10:11

2023-03-22T10:11

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минск

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Ущерб Белоруской ССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны оценивается минимум в 2,3 триллиона долларов в текущих ценах, но и эта цифра неисчерпывающая. Об этом заявил РИА Новости начальник управления - руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ Валерий Толкачев. При этом он обратил внимание, что "указанная сумма не содержит исчерпывающих данных по ущербу, причиненному вывозом культурных ценностей". В апреле 2021 года генпрокурор республики Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. Планировалось, что Минск в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны установит реальный ущерб от действий нацистов и потребует его возмещения.

https://ria.ru/20230322/derevni-1859682141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, минск