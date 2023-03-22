https://ria.ru/20230322/belorussiya-1859691936.html
Генпрокуратура Белоруссии оценила ущерб от нацистской оккупации
Генпрокуратура Белоруссии оценила ущерб от нацистской оккупации - РИА Новости, 22.03.2023
Генпрокуратура Белоруссии оценила ущерб от нацистской оккупации
Ущерб Белоруской ССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны оценивается минимум в 2,3 триллиона долларов в текущих ценах, но и эта цифра... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:11
2023-03-22T10:11
2023-03-22T10:11
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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Ущерб Белоруской ССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны оценивается минимум в 2,3 триллиона долларов в текущих ценах, но и эта цифра неисчерпывающая. Об этом заявил РИА Новости начальник управления - руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ Валерий Толкачев. При этом он обратил внимание, что "указанная сумма не содержит исчерпывающих данных по ущербу, причиненному вывозом культурных ценностей". В апреле 2021 года генпрокурор республики Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. Планировалось, что Минск в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны установит реальный ущерб от действий нацистов и потребует его возмещения.
https://ria.ru/20230322/derevni-1859682141.html
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, минск
В мире, Белоруссия, Минск
Генпрокуратура Белоруссии оценила ущерб от нацистской оккупации
ГП Белоруссии оценила ущерб от нацистской оккупации в 2,3 триллиона долларов
МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Ущерб Белоруской ССР от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны оценивается минимум в 2,3 триллиона долларов в текущих ценах, но и эта цифра неисчерпывающая.
Об этом заявил РИА Новости начальник управления - руководитель следственной группы Генпрокуратуры Белоруссии по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы ВОВ Валерий Толкачев.
«
"Межведомственной рабочей группой… произведен перерасчет ущерба, причиненного нацистскими преступниками. Произведенные расчеты показали, что нашей стране в ценах сегодняшнего дня причинен ущерб на сумму свыше 2,3 триллионов долларов, или 43 тысячи тонн золота", - сказал Толкачев.
При этом он обратил внимание, что "указанная сумма не содержит исчерпывающих данных по ущербу, причиненному вывозом культурных ценностей".
В апреле 2021 года генпрокурор республики Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск
будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики.
Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. Планировалось, что Минск в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны установит реальный ущерб от действий нацистов и потребует его возмещения.
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